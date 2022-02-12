كشف غموض مصرع تاجر من أسيوط بالقليوبية.. عاطلان حاولا سرقته بالإكراه

كشفت مباحث القليوبية غموض العثور على جثة تاجر من محافظة أسيوط على أحد الطرق في مدينة بنها، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين يقومان بسرقة المواطنين على الطرق بالإكراه، وعندما استوقفا المجني عليه لسرقتة قاومهما فطعناه بالأسلحة البيضاء، ولقي مصرعه.

وأُلقي القبض على المتهمين، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، والتصريح بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث وتقرير الطب الشرعي.

العثور على جثة تاجر ببنها

وتلقى مأمور مركز شرطة بنها إشارة من المستشفى، بوصول شخص متوف إثر عدة طعنات متفرقة بالجسم، وتم إخطار اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، فانتقلت قوة أمنية وتبين أن المتوفى من محافظة أسيوط وبعمل تاجر.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان، لأحدهما معلومات جنائية، وفي أحد الأكمنة أُلقي القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، إذ اتفقا فيما بينهما على سرقة متعلقات المواطنين تحت تهديد السلاح واقتسام متحصلات السرقة.

تفاصيل قتل تاجر ببنها

وتوجه المتهمان إلى مكان العثور على المجني عليه، وبحوزتهما «مطواة وسكين»، ولدى مشاهدتهما للمجني عليه عقب نزوله من إحدى سيارات الأجرة وسيره مترجلاً، استوقفاه وهدداه لسرقة متعلقاته باستخدام الأسلحة البيضاء التي كانت بحوزتهما، وحال مقاومته لهما تعديا عليه فأحدثا إصابته التى أودت بحياته، واستوليا منه على هاتفه المحمول ومبلغ مالي، وقاما بالتصرف في الهاتف المستولى عليه بالبيع لبائع فاكهة وتم ضبطه.

اعترافات المتهمين بقتل تاجر

وأرشد المتهمان عن الأداتين المُستخدمتين في ارتكاب الواقعة، واعترفا بإنفاقهما المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية، وأمكن ضبط الأخير وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وحُرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.