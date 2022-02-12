عنبة وعمرو حسن وإيساف.. أرخص حفلات عيد الحب «لو بتفكر تخرج»

أعلنت دار الأوبرا ومسرح الزمالك وساقية الصاوي، تقديم عروض غنائية على مسارحها، وذلك للاحتفال بعيد الحب يوم الاثنين المقبل الذي يوافق 14 فبراير، وللاستمتاع بالحفلات الغنائية بأسعار لا تتجاوز 200 جنيه للفرد، شرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاءت تفاصيل حفلات عيد الحب، وفقا لما هو معلن بالأوبرا والساقية وغيرها على النحو التالي:

حفلات الساقية في عيد الحب

وتنوعت حفلات الساقية في عيد الحب بين أمسية شعرية موسيقية وحفل غنائي، فداخل مسرح النهر يوم 14 فبراير في تمام الساعة السابعة مساءً وبسعر يبدأ من 100 جنيه تلتقون في هذا اليوم مع الشاعر الشاب المصري عمرو حسن في أمسية شعرية موسيقية جديدة يقدم فيها مجموعة من القصائد الجديدة مع فرقة موسيقية.

كما يقام حفل غنائي للمطرب إيساف بسعر يبدأ من 70 جنيها، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على مسرح Wisdom MMax.

مسرح الزمالك في عيد الحب

وعلى مسرح الزمالك يلتقي الجمهور مع مطرب المهرجانات عنبة، على مسرح الزمالك الاثنين 14 فبراير في تمام الساعة 7 مساءً بسعر تذكرة 200 جنيه.

عروض الأوبرا في عيد الحب

كما يمكن لهواة الثقافة حضور صالون أوبرا الإسكندرية على مسرح سيد درويس في تمام الساعة الثامنة مساءً، بالإضافة إلى حضور عرض عنتر وعبلة بقيادة فرقة فرسان الشرق للتراث على مسرح الجمهورية في تمام الساعة الثامنة مساءً.

شروط حضور حفلات عيد الحب

- ممنوع الدخول دون تقديم التذاكر.

-غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.