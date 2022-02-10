أسعار تذاكر حفل على الحجار في عيد الحب بالأوبرا

تستعد وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية لتقديم مجموعة من الحفلات الفنية بمناسبة عيد الحب، خلال الأسبوع المقبل، ومن ابرز هذه الفعاليات تقديم حفلين، هما حفل للمطرب على الحجار ومي فاروق، وحفل آخر للفنانة اللبنانية كارول سماحة.

ويقدم على الحجار حفله في الثامنة مساء الثلاثاء 15 فبراير بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو احمد عاطف، لتقديم كوكبة من اعماله الخاصة التي نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة ويسبقه فاصلا للمطربة مي فاروق التي تتغنى بباقة من اشهر مؤلفات الطرب العربي.

أسعار حفل على الحجار

وأكدت دار الأوبرا المصرية إلى أن شراء تذاكر الحفلات يكون من خلال المنافذ الرسمية بشباك دار الأوبرا، أو من خلال الموقع الرسمي للأوبرا، فيما أعلنت دار الأوبرا المصرية إخلاء مسؤوليتها عن التذاكر التي يتم شرائها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك، موضحة أن أسعار تذاكر حفلات على الحجار، تبدأ من 1210 جنيهات، 1010 جنيهان، و610 جنيها وصولا إلى تذاكر البالون 260 جنيها.

شروط حضور حفل على الحجار على المسرح الكبير

-الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الاوبرا المصرية ويلزم ارتداء (البدلة كامله جاكيت+ كرافتة)

-غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته .

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

كما أعلنت دار الأوبرا عن حفل آخر للفنانة كارول سماحة مساء الأربعاء الموافق 16 فبراير تقدم النجمة اللبنانية بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي باقة من أجمل أعمالها وذلك بعد فاصل لكل من المطربين محمد متولي وآيات فاروق.