انطلاق المعرض الدولي لإنتاج وتصدير المشغولات الذهبية «نبيو» 19 فبراير

يطلق الاتحاد العام للغرف التجارية، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ورعاية وحضور وزارات التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية المعرض الدولي «نبيو» لإنتاج وتصنيع وتصدير المشغولات الذهبية، وسيُعقد على هامش المعرض مؤتمرا دوليا على مدار 3 أيام لمناقشة وعرض الإستراتيجية المصرية للتحول إلى مركز إقليمي ودولي لإنتاج الذهب والمشغولات الذهبية.

يقول المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن المعرض في نسخته الأولى سينطلق في الفترة من 19 إلى 21 الشهر الحالي بمشاركة 30 من كبريات الشركات المصرية في مجالات الإنتاج وتصميم المشغولات الذهبية لطرح الإنتاج المصري بأحدث صورة على السوق الدولية، مشيرا إلى أن المنتجات المصرية من المشغولات الذهبية قد شهدت تطورا كبيرا من حيث التصميمات والجودة بما ينافس المنتجات العالمية في هذا المجال.

إطلاق النسخة الأولى من المعرض والمؤتمر

وأوضح أن إطلاق النسخة الأولى من المعرض والمؤتمر هو خطوة جديدة على طريق الشراكة بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص، لتحقيق تنمية حقيقية للاقتصاد القومي، حيث اتخذت الحكومة المصرية على مدار العامين الماضيين مجموعة من الخطوات بالشراكة مع القطاع الخاص لتأسيس قاعدة قوية لإنتاج الذهب الخام والسبائك على الأراضي المصرية، كان أهمها إنشاء مدينة الذهب الجديدة كخطوة محورية نحو تطوير صناعة المشغولات الذهبية بالإضافة إلى إنشاء أول مصفاة للذهب على أرض مصر لتنقية خام الذهب واعتماد الختم الدولي، ليس فقط لإنتاج المناجم المصرية وإنما لتنقية واعتماد الخام الذي يتم إنتاجه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا كبديل لمصافي الأسواق الأوروبية كل ذلك بالتكامل مع إنشاء أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات.

المؤتمر سيناقش العديد من القضايا

ومن جانبه قال المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المؤتمر المقرر عقده على هامش المعرض سيناقش العديد من القضايا الهامة المتعلقة بالعديد من القضايا الخاصة بإنتاج سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وتطوير منظومة التجارة الداخلية والتصديرية للمشغولات الذهبية المصرية بالإضافة لمناقشة التشريعات المحفزة لإنتاج خام الذهب والمشغولات الذهبية؛ بما يتيح لمصر التحول لمركز إقليمي لتجارة المشغولات الذهبية والمنافسة في الأسواق العالمية في واحدة من أهم قطاعات التجارة العالمية.

وأوضح أن الحلقات النقاشية المزمع عقدها ستناقش مستجدات صناعة وفنون تصميم الحلي والمجوهرات الذهبية وتطوير استخدام الأحجار الكريمة، كما سيشهد المؤتمر حلقة نقاشية سيديرها أحد أعضاء مجلس الذهب العالمي حول آخر مستجدات الإنتاج والتجارة بالأسواق العالمية بالإضافة إلى جلسة حول تاريخ إنتاج المشغولات الذهبية في مصر والتطور التاريخي والإبداعي للمنتجات المصرية في هذا المجال.

وأشار إلى أنه مع انطلاق النسخة الأولى من المعرض يتم الإعداد للنسخة الثانية من والتي سيتم إطلاقها العام المقبل لتحقيق مشاركة أوسع للشركات المصرية، كما ستشهد مشاركة عارضين دوليين للسماح للشركات الأجنبية من عرض منتجاتها.