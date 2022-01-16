الغرف التجارية تكشف مصير أسعار الذهب خلال الأسبوع الجاري

سجّلت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأحد، استقرارًا سعريًا في محلات الصاغة، بعد أن خسر المعدن النفيس 6 جنيهات للجرام الواحد بداية من 12 يناير الماضي.

وتترقب الأسواق، غدًا الاثنين، سعر جديد للمعدن النفيس خاصة مع بداية تعاملات البورصات العالمية، ويصبح الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، وقت تراجع الدولار الأمريكي فهناك ارتباط بين الذهب والدولار فكلما ارتفع سعر الأخير تراجع الذهب والعكس صحيح.

تراجع أسعار الذهب خلال الأسبوع الجاري

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن التقلبات العالمية وعدم استقرار الدولار يؤدى إلى صعوبة التوقع لسعر الذهب، متوقعًا أن الارتفاع أو الانخفاض في سعر الجرام لن يبلغ أرقامًا قياسية ولكنه سيكون بشكل تدريجي، والسبب المضاربين الذين يحددون السعر.

وأضاف نجيب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه على المستوى الشخص توقع بتراجع سعر الذهب هو السمة الغالبة خلال الأسبوع الجاري مما يحفز على عمليات الشراء، لافتًا إلى أنّ حركة البيع والشراء في السوق المحلية محدودة.

وأوضح نجيب، أن ارتفاع أسعار الذهب تقلل الطلب على المشغولات الذهبية والتي تقدر، بنحو 65 طنًا في العام، 20% منها مستورد والباقي إنتاج محلي أي بنسبة 80%، مشيرًا إلى ارتفاع الأسعار يؤدى إلى الركود.

ودعا سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية، بضرورة التنقيب في مناجم جديدة لوضع آلية معينة لضبط الأسعار العالمية في الذهب، ولا سيما أن هناك نحو 11 منجمًا لم يتم البدء التنقيب فيها حتى الآن، حيث يدر هذا النوع من الاستثمار عائد كبير على مصر، لأن هذه المشغولات يتم بيعها للأسواق الأجنبية و بالأسعار العالمية مما سيرفع من حجم العائد على المستثمرين وتستحوذ مصر على ما يقرب من 2% من الإنفاق العالمي على المجوهرات.

سعر الذهب محليًا

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، وفق آخر تحديث للبورصات العالمية، بين 907 و 910 جنيهات، وتراوح عيار 21 بين 794 و796 جنيهًا، وعيار 18 بين 681 و682 جنيهًا، وسجّل سعر الجنيه الذهب 6 آلاف و368 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي وسجّل سعر الأوقية 1816.56 دولار، وبِيع جرام الذهب عيار 24 بنحو 58.40 دولار، كما سجل عيار 22 سعر 53.53 دولار، وعيار 21 سعر 51.10 دولار، وسجل عيار 18 سعر 43.8 دولار.