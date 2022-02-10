إنشاء لجنة باتحاد الغرف التجارية لدعم الاستثمارات السيريلانكية في مصر

قرر المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنشاء لجنة دائمة بالاتحاد لتلقي كافة شكاوى معوقات الاستثمار من الشركات السيريلانكية، لرفعها للجهات الحكومية المختصة لتنمية و دعم استثماراتها المباشرة في الأسواق المصرية وذلك لحين الانتهاء من إنشاء مجلس أعمال مشترك بين رجال أعمال البلدين كخطوة أولى لإنشاء غرفة تجارة مشتركة بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء «العربي»، مع أم كي بادماناثان»، السفير السريلانكي بالقاهرة، واتفق الطرفان خلال اللقاء على البدء في الترتيب لمنتدي أعمال مشترك يصاحبه لقاءات مباشرة بين رجال أعمال البلدين لبحث كافة فرص الاستثمار المشتركة لطرح إنتاجها بالأسواق المصرية وإعادة التصدير للأسواق المرتبطة مع مصر باتفاقيات تجارة حرة والتي تتيح وصول ما يتم إنتاجه في مصر من منتجات إلى حوالي مليار مستهلك حول العالم بدون رسوم جمركية، وتشمل الأسواق الإفريقية وأسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول اتفاقية السوق العربية المتحدة ودول أمريكا اللاتينية الأعضاء باتفاقية الميركسور، بالإضافة لوضع الإطار العام لاتفاقية تعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية و غرفة سيلان المركزية للتجارة .

السفير السريلانكي: السوق المصرية الأكثر جذبا للاستثمارات الدولية

وقال السفير السريلانكي، إنّ الطفرة التي حققتها الحكومة المصرية في أداء الاقتصاد القومي وما حققته من تنمية شاملة وإصلاح تشريعي وإجرائي لجذب وتشجيع الاستثمار وإصلاحات وتطوير البنية التحتية جعلت من السوق المصرية الأكثر جذبا للاستثمارات الدولية في المنطقة وهو ما شجع العديد من الشركات السريلانكية علي دخول الأسواق المصرية في قطاعات أنشطة التمويل متناهي الصغر وقطاع تصنيع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة حيث بدأت بالفعل إحدى شركات بلاده بإنشاء مصنع الإسكندرية للملابس الجاهزة وفرت من خلالها حوالي 1200 فرصة عمل.

اهتمام الشركات السريلانكية بالاستثمار في المناطق الصناعية الجديدة

وأكد بادماناثان اهتمام العديد من الشركات السريلانكية للاستثمار في المناطق الصناعية الجديدة بمحافظات الإسماعيلية وإقليم قناة السويس ومحافظتي بني سويف وسوهاج بالوجه القبلي .

ومن جانبه أكد المهندس إبراهيم العربي، تقديم الاتحاد العام للغرف التجارية، كافة المساعدات التي يحتاجها مجتمع الأعمال السريلانكي لدخول الأسواق المصرية من استشارات ودعم لوجيستي والتوسط مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص لتسهيل الإجراءات وإزالة كافة المعوقات وطرح كافة فرص الاستثمار الواعدة ودفع فرص الاستثمار المشتركة .

وأضاف أنّ هناك فرصا واعدة لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة مشيرا إلى أنه حان الوقت لاتخاذ المزيد من الجهود المشتركة من تبادل البعثات التجارية ومنتديات الأعمال المشتركة لتحقيق تنمية اقتصادية مشتركة تخدم مصالح الدولتين، موضحا أن المباحثات مع الجانب السريلانكي خلال العامين الماضيين كان لها أثر كبير علي تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة وما حققته من نتائج يؤكد اهتمام مجتمعات الأعمال في البلدين بدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة .