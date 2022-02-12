«شكري» يستقبل وزيرة خارجية ألمانيا في أول زياة لها إلى مصر

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في أول زيارة لها إلى مصر، وذلك في إطار استمرار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

وتعد العلاقات المصرية الألمانية واحدة من أهم نماذج العلاقات بين دول عربية ودولة أوروبية، وتتسع لتشمل مختلف مجالات التعاون بين البلدين.

الزيارة ضمن جولة شرق أوسطية لوزيرة الخارجية الألمانية تعد مصر ثاني محطاتها

ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصري، صور استقبال شكري لوزيرة خارجية ألمانيا، والتي تجري جولة شرق أوسطية بدأتها بالأردن، واليوم في ثاني محطاتها كانت في مصر.

ومن المقرر أن يناقش الوزير سامح شكري عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك والتعاون مع وزيرة الخارجية الألمانية، في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، وتشاركهما الرؤى حيال كثير من القضايا الإقليمية والدولية، مثل القضية الفلسطينية والأزمة في ليبيا وغيرها.

وزيرة خارجية ألمانيا تؤكد متانة العلاقات المصرية الألمانية

واستبقت الوزيرة الألمانية زيارتها إلى القاهرة برسالة قبل أيام أكدت على عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وبرلين، ليس فقط على المستوى الثنائي بل على مستوى التعاون في الملفات الإقليمية ونزاعات الشرق الأوسط المختلفة.

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية في رسالتها ضرورة تعزيز الشاركة مع مصر والبناء على ما سبق ما هو قائم فيها من علاقات متميزة وتاريخية.