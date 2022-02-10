سفير ألمانيا بالقاهرة: 400 ألف مصري يتعلمون لغتنا

قال فرانك هارتمان، السفير الألماني بالقاهرة، إن العلاقات بين مصر وألمانيا واسعة ومتشعبة في أنشطة كثيرة، لافتا إلى أنه منذ عمله بالقاهرة في أغسطس الماضي، شهدت العلاقات الكثافة والكثرة من الأنشطة والعلاقات بين البلدين، لاسيما في المجال الثقافي.

400 ألف مصري يتعلمون الألمانية

وأضاف «هارتمان»، خلال حوار على شاشة قناة «EXTRA NEWS»، اليوم الخميس، أن هناك العديد من المدارس الألمانية في مصر، وهناك ما يزيد على 400 ألف مصري يتعلمون الألمانية ويعرفون ثقافتها، وهذا في حد ذاته عامل من عوامل توسيع قاعدة العلاقات المكثفة بين الجانبين.

وأكد السفير الألماني بالقاهرة، أن الجانب الاقتصادي بين البلدين، يشهد نشاطا مكثفا وتعاونًا في كل المجالات، وهناك الكثير من الاستثمارات الألمانية في مصر بمجالات عدة منها مجال النقل والطاقة والبيئة وكذلك في مجال الصناعة، وهذا من شأنه توفير قاعدة عريضة وممتدة لهذه العلاقات.

وأبدى سعادته لاستئناف الحوار السياسي بين الجانبين على هذا المستوى الرفيع، ليس فقط في مجال العلاقات الثنائية، بل أيضًا في مجال العلاقات الإقليمية، قائلا: «أنا سعيد بدفع عجلة التعاون بين الجانبين على هذا المستوى الرفيع، وأنا كسفير أحاول أن أساهم في هذا الزخم الذي تشهده العلاقات بين الجانبين».

رفع معدل التطعيم وتوفير اللقاحات لكل الدول

وعن الخطوات التي أخذتها مصر لمواجهة جائحة كورونا، قال إن فيروس كورونا أثر بشكل كبير على الحياة اليومية في جميع أنحاء العالم، وفي أوروبا نواجه الموجه الرابعة بمتحور أوميكرون، الذي أصاب مصر أيضا، ومن شأنه أن يؤثر على الحياة العامة، لافتا أن أنجج علاج لهذه الجائحة هو رفع معدل التطعيم وتوفير اللقاحات لكل الدول.

وكشف أن ألمانيا قدمت الدعم لمصر في مجال توفير اللقاحات، قائلا: «نحن قدمنا دعما كبيرا لمصر في هذا، وأنا شخصيا قبل أن أتولى منصب سفير في مصر كنت مفوض لشؤون الأزمات بوزارة الخارجية الألمانية وكنت مهتم بهذا الملف، ونتمنى من الحكومة المصرية أن توفق في ذلك من أجل الحيلولة دون انتشار الفيروس والتغلب على الجائحة».