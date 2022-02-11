وزيرة خارجية ألمانيا تصل القاهرة في أول زيارة رسمية منذ تولي منصبها

وصلت قبل قليل، إلى مطار القاهرة الدولي، وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، في أول زيارة لها إلى مصر منذ توليها منصبها، في نوفمبر الماضي، وتلتقي خلال زيارتها، سامح شكري وزير الخارجية، وعدد من المسؤولين، لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خلال جولة لها في الشرق الأوسط تشمل دولة الأردن الشقيق.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن وزيرة الخارجية الألمانية، وصلت على متن رحلة خاصة، وجرى استقبالها والوفد المرافق لها باستراحة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولي.

قمة تغير المناخ في مصر على أجندة مناقشات «بيربوك» و«شكري»

وتناقش «بيربوك» مع «شكري» وعدد من المسؤولين، مجالات التعاون فيما يتعلق بالمؤتمر الـ27 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP 27»، الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل.

وتعد هذه الزيارة الرسمية الأولى لـ«بيربوك»، التي تعد أول وأصغر امرأة تتولى حقيبة الخارجية في تاريخ ألمانيا.

الخارجية الألمانية: مصر شريك في مواجهة التحديات الإقليمية

وسبق وأكدت وزيرة خارجية ألمانيا أنّالينا بيربوك، في تصريح نشرته الخارجية الألمانية الأربعاء الماضي، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أن مصر تعد شريكا مهما ليس فقط فيما يتعلق بنزاع الشرق الأوسط، ولكن أيضا بالنسبة للعديد من التحديات الإقليمية مثل الصراع فى ليبيا».