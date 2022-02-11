رئيس التحرير

محمود مسلم

وزيرة خارجية ألمانيا تصل القاهرة في أول زيارة رسمية منذ تولي منصبها

«بيربوك» تلتقي وزير الخارجية وعدد من المسؤولين لبحث القضايا الإقليمية

كتب:

أيمن حمزة
07:17 م | الجمعة 11 فبراير 2022
وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك

وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك

وصلت قبل قليل، إلى مطار القاهرة الدولي، وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، في أول زيارة لها إلى مصر منذ توليها منصبها، في نوفمبر الماضي، وتلتقي خلال زيارتها، سامح شكري وزير الخارجية، وعدد من المسؤولين، لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خلال جولة لها في الشرق الأوسط تشمل دولة الأردن الشقيق.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن وزيرة الخارجية الألمانية، وصلت على متن رحلة خاصة، وجرى استقبالها والوفد المرافق لها باستراحة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولي.

قمة تغير المناخ في مصر على أجندة مناقشات «بيربوك» و«شكري»

وتناقش «بيربوك» مع «شكري» وعدد من المسؤولين، مجالات التعاون فيما يتعلق بالمؤتمر الـ27 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP 27»، الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل.

وتعد هذه الزيارة الرسمية  الأولى لـ«بيربوك»، التي تعد أول وأصغر امرأة تتولى حقيبة الخارجية في تاريخ ألمانيا.

الخارجية الألمانية: مصر شريك في مواجهة التحديات الإقليمية

وسبق وأكدت وزيرة خارجية ألمانيا أنّالينا بيربوك، في تصريح نشرته الخارجية الألمانية الأربعاء الماضي، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أن مصر تعد شريكا مهما ليس فقط فيما يتعلق بنزاع الشرق الأوسط، ولكن أيضا بالنسبة للعديد من التحديات الإقليمية مثل الصراع فى ليبيا».

اقرأ المزيد:

عاجل.. السيسي يستقبل رئيس جيبوتي في مطار القاهرة الدولي

إحباط تهريب 114 شيشة إلكترونية في مطار القاهرة الدولي

«أبطال السوبر».. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة الدولي في الخامسة فجرا

الحكومة تنفي انقطاع المياه عن مطار القاهرة الدولي

جمارك مطار القاهرة الدولي تحبط محاولة تهريب كمية من كروت الائتمان

مطار القاهرة الدولي يستقبل شحنة جديدة من لقاح فايزر

تعرف على الطرق البديلة المؤدية إلى مطار القاهرة الدولي

مطار القاهرة الدولي يستقبل الشحنة الثالثة من لقاح أسترازينيكا

وصول رحلة أبطال أولمبياد طوكيو إلى مطار القاهرة الدولي

مطار القاهرة الدولي يستقبل بعثة منتخب اليد قادمة من طوكيو

سامح شكري يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مالطا

سامح شكري يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الهولندي

سامح شكري يعرض رؤية مصر لقضايا السلم والأمن أمام قمة الاتحاد الإفريقي

سامح شكري يبحث مع مسؤول بـ«حركة فتح» إحياء مسار المفاوضات مع إسرائيل

سامح شكري: الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب جاء بثمار جيدة

سامح شكري يبحث هاتفيا مع نظيره المغربي القضايا الإقليمية في المنطقة
أيمن حمزة
بقلم أيمن حمزة

محرر صحفي بقطاع الأخبار وحاصل على بكالوريوس إعلام عام 2019.