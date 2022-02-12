قطار عبد الله السعيد الدولي يصل محطته الأخيرة

قرر عبد الله السعيد أحد نجوم كرة القدم المصرية، اعتزال اللعب الدولي بعد أن قضي أكثر من عشرون عاما يدافع عن لواء المنتخب المصري، الذي انضم إليه للمرة الأولي في تاريخه يوم 14 يونيو 2008 تحت قيادة المعلم حسن شحاته، وفي هذا التقرير نعرض لكم السجل الكامل لمشاركات اللاعب حسب موقع ترانسفير ماركت، التي تشرف فيها بارتداء قميص منتخب الفراعنة.

أعلن صاحب الرقم 19 النجم عبد الله السعيد لاعب نادي الاسماعيلى والأهلي السابق الذي يلعب حاليا لفريق بيراميدز اليوم اعتزاله اللعب الدولي، وذلك عبر حسابه الشخصي على انستجرام وكتب السعيد: "في البداية كنت أتمنى أن نرجع بالكاس عشان نفرح كل الناس بعد المشوار الطويل في البطولة، لكن قدر الله وماشاء فعل، الحمد لله تشرفت بارتداء تيشرت المنتخب وتمثيل بلدي لسنين طويلة في كل المراحل السنية ناشئين وشباب لحد ما وصلت للمنتخب الأول أشكر كل الأجهزة الفنية واللاعبين اللي تشرفت بالعمل معهم في كل المراحل، والنهارده أعلن اعتزالى اللعب الدولى مع منتخب مصر الأول بعد كل هذه السنين اللى أتشرفت فيها بتمثيل بلدى مصر، قرار كنت محضره من قبل البطولة وكنت أتمنى أن نكون أبطالها عشان تكون أفضل ختام لمشوارى الدولى لكن الحمدلله على كل حال، وفى النهايه كل التوفيق لأخواتى اللاعبين والجهاز الفنى الفترة المهمة الجايه وإن شاء الله نتأهل لكأس العالم".

أرقام

- لعب: 55 مباراة

- عدد دقائق اللعب: 3.486 دقيقة

- سجل: 6 أهداف

- صنع: 10 أهداف

- ودية: 21 مباراة

- تصفيات كأس العالم: 13 مباراة

- تصفيات كأس الأمم الأفريقية: 6 مبارايات

- كأس الأمم الأفريقية: 12 مباراة

- كأس العالم 2018: 3 مبارايات

خلال هذه المسيرة لم يتمكن عبد الله السعيد من حصد أى بطولة مع منتخب مصر ولكنه نجح في الوصول إلي نهائي بطولة أمم أفريقيا مرتين عام 2017، 2021.