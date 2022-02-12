عبد الله السعيد يعلن اعتزال اللعب الدولي: «كنت أتمنى نرجع بالكاس»

أعلن عبد الله السعيد، لاعب المنتخب الوطني ونادي بيراميدز، اليوم السبت، اعتزال اللعب الدولي مع منتخب مصر رسميًا، وذلك بعد مشاركته مع الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 التي أقيمت في الكاميرون، وخسر الفراعنة النهائي أمام السنغال بضربات الترجيح 4-2.

وقال «السعيد»، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في البداية كنت أتمنى أن نرجع بالكاس عشان نفرح كل الناس بعد المشوار الطويل في البطولة لكن قدر الله وما شاء فعل».

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