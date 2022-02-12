رئيس المحكمة يستمع لشهادة رئيس «لجنة الفحص» في قضية الآثار الكبرى

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية اليوم لشهادة رئيس لجنة الفحص بوزارة السياحة والآثار، وذلك على خلفية قضية الآثار الكبرى المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب والنائب السابق علاء حسانين وعدد آخر من المتهمين.

وجاء نص شهادة رئيس لجنة الفحص بوزارة السياحة والآثار على النحو التالي..

س: ما هي طبيعة عملك؟

ج: رئيس لجنة الفحص بوزارة السياحة والآثار مختص بفحص الآثار.

س: ما النتائج التي أسفر عنها فحص الآثار؟

ج: بعضها أثرية والبعض الآخر غير أثرية، وتم تحرير تقرير وتقديمه للنيابة العامة.

سؤال دفاع المتهم الأول حسن راتب.

س: ما هي الأهمية التاريخية للمضبوطات المضبوطة بحوزة المتهم الأول؟

ج: بالنسبة للقطع التي تم إثبات اثريتها وفحصها تبين أن لها قيمة تاريخية وأثرية وترجع لعصر ما قبل التاريخ والعصر الفرعوني والإسلامي واليوناني وجميعها قطع أثرية تخضع لقانون حماية الآثار، والأهمية التاريخية كل قطع تؤرخ فترة معينة من الحضارة سواء الفرعونية أو اليونانية أو الإسلامية.

س: كيف علمت أن هذه القطع لها أهمية تاريخية؟

ج: من خلال فحص القطعة من ناحية المادة نفسها، وهذه القطع معروضة في المتاحف، لكن هناك قطع كثيرة غير مسجلة.

س: هل المضبوطات الموجودة مع المتهم الأول من الممكن أن تستخرج من أماكن الحفر الأربعة بمنطقة مصر القديمة؟

ج: يمكن استخراجها من جميع المواقع الأثرية لأنها تنتمي لعصور مختلفة.

س: هل الكسر الذي عاينه في أحد المضبوطات جديد أم قديم أم هو مكسور في تربته؟

ج: من الممكن أن يكون تم كسره أثناء الحفر.