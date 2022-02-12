«التموين» تحرر 124 محضر مخالفة لمحلات الأوكازيون الشتوي 2022 في 4 أيام

حررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، منذ انطلاق الأوكازيون الشتوي 2022 يوم الاثنين الماضي 7 فبراير وحتى يوم الخميس الماضي 10 فبراير، عدد 124 محضرا للمحلات المخالفة لقانون الاشتراك في الأوكازيون والتخفيضات الموسمية، وذلك من خلال الحملات الرقابية لمفتشي وزارة التموين على مستوى المحافظات.

حملات تفتيشية على مستوى المحافظات للرقابة على محلات الأوكازيون الشتوي 2022

وتنتشر على مستوى المحافظات الحملات التفتيشية المفاجئة من قبل مفتشي التموين من المديريات المختلفة للرقابة على سير أيام تخفيضات التصفية الموسمية الأولى للعام الجاري 2022 والتي يطلق عليها الأوكازيون الشتوي، للوقوف على مدى التزام المحلات بإعلان تخفيضات حقيقية على السلع للمواطنين وتطبيق القانون.

من جانبه، قال أحمد أبو الفضل مدير الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن إجمالي المحاضر التي تم تحريرها حتى الآن منذ انطلاق الأوكازيون بلغ 124 محضرا للمحلات المخالفة ما بين محلات لم تقدم تخفيضات حقيقية للمواطنين ومحلات قدمت عروض دون الحصول على تصريح ومحلات أخرى لم تعلن عن تخفيضات الأسعار.

المحاضر المحررة ضد المحلات التجارية المخالفة

** 8 محاضر لمحلات لم تعلن عن تخفيضاتها على السلع.

** 72 محلا لم يحصل على تصريح الدخول في الأوكازيون.

** 43 محلا أعلن عن أوكازيون وتخفيضات وهمية على السلع.

** محضر واحد لمحل تجاري لم يعلن لافتة باللغة العربية واضحة باسمه.

فيما تشترط وزارة التموين والتجارة الداخلية، على المحلات التجارية الراغبة في إعلان تخفيضاتها على السلع المختلفة للمواطنين ضرورة التقدم بطلب لمديرية التموين التابع لها المحل للحصول على التصريح.

وانطلق الأوكازيون الشتوي 2022 يوم الاثنين 7 فبراير ويستمر لمدة شهر كامل، وذلك بناء على القرار الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتحديد مدة التصفية الموسمية الأولى للعام الجاري.