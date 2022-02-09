«التموين» تحرر 95 مخالفة في اليوم الثالث للأوكازيون الشتوي 2022

حررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدد 95 محضر مخالفة، للمحلات التجارية المشتركة في الأوكازيون الشتوي 2022، منذ انطلاق الأوكازيون الاثنين الماضي، الذي يستمر لمدة شهر كامل، حتى 7 مارس المقبل، بناء على قرار صادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بهدف إنعاش حركة التجارة الداخلية في الأسواق، ضمن موسم التصفية الموسمية الأولى للعام الجاري، إذ وصل عدد المحال التجارية المشتركة حتى الآن في الأوكازيون إلى 1800 محل.

محاضر للمحلات المخالفة لقواعد الاشتراك في الأوكازيون الشتوي 2022

قال أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن المحاضر التي جرى تحريرها، إجمالي المخالفات التي تمكنت حملات التفتيش من ضبطها للمحلات التي لم تلتزم بما أعلنته، وزارة التموين، بشأن قواعد تنظيم الاشتراك في الأوكازيون.

تحرير 95 محضرا للمحلات المخالفة

أوضح مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المحاضر التي جرى تحريرها حتى الآن، التي بلغت 95 مخالفة، جاءت بين محلات أعلنت تخفيضات وهمية للمواطنين على البيع، والمنتجات المعروضة بها، وبين محلات أخرى لم تقم بإعلان سعر السلعة قبل التخفيض وبعده، فضلا عن وجود عدد آخر من المحلات، أعلنت تخفيضات على السلع المعروضة لها، دون حصولها على تصريح الدخول في الأوكازيون من مديرية التموين التابع لها المحل في نطاق محافظته.

فيما وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مديرياتها على مستوى المحافظات، بتسهيل استخراج تصاريح الدخول في الأوكازيون للمحلات المتقدمة، إذ تشترط الوزارة بمنح المحل تصريح، أن يقوم بتقديم صورة من: «السجل التجاري والبطاقة الضريبية وتفويض الشركة إن وجد ورخص المحل».