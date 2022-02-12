كيف تستفيد من مبادرة إحلال السيارات؟.. «اعرف هتوفر قد إيه»

منذ انطلاق مبادرة إحلال السيارات، ويبحث الكثير من الأشخاص الراغبين في الاشتراك في تلك المبادرة عن تفاصيل المبادرة، لمعرفة مدى الاستفادة منها، وهل يستطيع توفير أموال عند استبدال السيارة القديمة بأخرى جديدة تعمل بنظام الغاز الطبيعي من خلال هذه المبادرة، بنظام التقسيط أم لا؟.

وتسعى بوابة «الوطن» دائما إلى توفير ما يحتاج إليه المواطنين، وما يبحثون عنه بشكل دائم ومستمر، لذلك نوضح لهم من حلال هذا التقرير مدى الاستفادة التي يحصل عليها المواطنين عند الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات، والشروط المطلوبة وكيفية الاشتراك بها، وفق الموقع الرسمي الخاص بالمبادرة، كالتالي:

ما مدى الاستفادة من الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات؟

- توفر مبادرة إحلال السيارات للراغبين في استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة من خلال المبادرة الحافز الأخضر، والذي يصل بنسبته إلى 10% من سعر السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه للسيارة الملاكي.

- ويتم توفير حافز بنسبة 20% من سعر السيارة الجديدة بحد أقصى 45 ألف جنيه للتاكسي.

- منا يتم توفير حافز أخضر بنسبة 25% من سعر السيارة الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيه للميكروباص.

- توفر مبادرة إحلال السيارات للمواطنين سيارات بأسعار مخفضة عن سعر السوق، وتكون السيارة الجديدة مجهزة بأسطوانة الغاز الطبيعي.

- يصل سعر الفائدة على التقسيط الثابت إلى 3%.

- تتيح مبادرة إحلال السيارات للمواطنين التقسيط على 7 سنوات أو 10 سنوات.

- تمنح المبادرة للمواطنين وثيقة تأمين على السيارة ضد الحريق والسرقة والحوادث.

- تمنح المبادرة المشتركين وثيقة تأمين على حياة المشاركين في مبادرة إحلال السيارات.

شروط الاشتراك في مبادرة إحلال السيارات

- أن يكون المتقدم للاشتراك في مبادرة إحلال السيارات مصري الجنسية.

- ألا يقل سن المتقدم للاشتراك في المبادرة عن سن 21 عاما، وألا يزيد السن عن 65 عام.

- أن تكون السيارة الجديدة مر على صناعتها 20 عاماً فأكثر.

- أن تكون رخصة السيارة الملاكي مسجلة باسم صاحبها وتكون سارية.