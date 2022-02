«إحلال السيارات»: نيسان صني سعرها داخل المبادرة أرخص بـ30 ألف

قال الدكتور طارق عوض المتحدث باسم مبادرة «إحلال السيارات» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ المبادرة ما زالت تتلقى طلبات الإحلال عن طريق المنصة مبادرة «إحلال السيارات» الإلكترونية، خاصة بعد تحديث الأسعار الجديدة منذ عدة أسابيع.

السيارات اليابانية نيسان صني Sunny N17 تشهد إقبالًا من المواطنين الذين يرغبون في استبدال سياراتهم بها وذلك توفيرًا في فرق السعر.

وأوضح المتحدث باسم مبادرة «إحلال السيارات»، أنَّ السيارة نيسان صني Sunny N17 وفقًا لجدول أسعار السيارات في المبادرة، يستفيد منها المواطنين الذين ينطبق عليهم الشروط من خلال بتوفير مبالغ مالية تجاوزت 30 ألف جنيه للسيارة.

وفيما يلي قائمة أسعار السيارات الحديثة في مبادرة الإحلال حال الدفع النقدي فى السيارات النيسان صني

أسعار السيارات نيسان صني Sunny N17 في مبادرة إحلال السيارات والتي سجلت من 17 ألف جنيه إلى 22 ألف جنيه بفرق سعر عن أسعار السوق المحلي:

سعر نيسان صني في مبادرة إحلال السيارات

سعر نيسان صني فئة أولى MT Base

177.210 جنيه.

السيارة نيسان صني AT Base

196.200 جنيه.

السيارة نيسان صني AT Mid

209.500 جنيه.

السيارة نيسان صني A/T SUPER SALOON

220.500 جنيه.

أسعار سيارات نيسان صني 2022 في السوق

بينما سجلت أسعار السيارات نيسان صني موديل 2022 في السوق المحلية، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة نيسان موتورز إيجيبت 2022 الفئة الأولى MT Base بقيمة بلغت 194.9 ألف جنيه بفرق سعر عن السيارة في المبادرة 17 ألف جنيه.

فيما جاء سعر الفئة الثانية AT Base، بفرق سعر 216 ألفًا عن نفس الفئة في المبادرة 22 ألف جنيه، والفئة الثالثة AT Mid بـ229.5 جنيه والتي سجلت فرق سعر في مبادرة إحلال 20 ألف جنيه، والفئة الرابعة A/T SUPER SALOON بـ240.5 جنيه، والتي سجلت أيضًا فرق سعر في المبادرة بـ20 ألف جنيه.

تنتمي السيارة نيسان صني لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة قدرها 108 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك، وتعتمد تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 15.5 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

مواصفات نيسان صني 2022

الأبعاد الخارجية

الطول 4425 مم.

العرض 1695 مم.

الارتفاع 1500 مم.

سعة الشنطة الخلفية 490 لترًا.

يُذكر أنَّ مبلغ الأوفر برايس على السيارات نيسان صني من 15 إلى 18 ألف جنيه وذلك لسرعة التسليم، والمقصود بالوفر برايس هو مبلغ مالي يجرى إضافته من قبل الموزعين وصغار التجار لسرعة التسليم ويتمّ إضافته على السعر الرسمي.