بنك مصر: شراء 6 أنواع من شهادات الادخار بالعملة المحلية

أتاح بنك مصر، شراء 6 أنواع من شهادات الإدخار بالعملة المحلية «الجنيه»؛ من خلال آليته الجديدة «ماكينات ATM»، مؤكدا عبر موقعه الرسمي، أنه يتم الشراء من خلال بطاقات الخصم المباشر للبنك، ويستقبل العميل رسالة نصية عبر هاتفه المحمول فور تقديمه الطلب، وتفيد بنجاح العملية.

وتتباين منتجات بنك مصر المصرفية من حيث الآجال، ويوفر البنك شهادات إدخار بمدد تترواح بين 3 إلى 10 سنوات، وكذلك بالنسبة للعائد ودوريته ونوعه سواء ثابت أو متغير مرتبط بأسعار الكوريدور أو حتى تراكمي.

وتتميز شهادات الإدخار من بنك مصر بالعائد المرتفع ما يجعلها تحظى بإقبال واسع من جمهور المدخرين، بالإضافة إلى إمكانية كسر الشهادة أو تسييلها بعد مرور 6 أشهر على تاريخ الإيداع، وكذلك الحصول على تسهيلات ائتمانية تصل لـ90% من قيمتها وبضمان الشهادة.

شهادات الإدخار المتاحة من خلال ATM بنك مصر

1- شهادة القمة ذات العائد الشهري:

بعائد سنوي ثابت 11% ويصرف شهرياً، وأجل 3 سنوات، ويمكن تجديدها تلقائيا، وتبدأ قيمتها من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

2- الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري:

بعائد يومي متغير، أي مرتبط بالأسعار المعلنة من البنك المركزي، ويصرف شهرياً فيما يتم احتسابه يومياً، ويصل أجل الشهادة إلى 3 سنوات ولا تجدد تلقائياً، ويمكن شراء الشهادة بمبلغ 500 جنيه ومضاعفاتها.

3- الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الربع سنوي:

بعائد متغير مرتبط بأسعار الكوريدور ويصرف حالياً بنسبة 8.5% كل 3 أشهر، فيما يصل أجل الشهادة إلى 3 سنوات تجدد تلقائياً، وتبدأ قيمتها بألف جنيه ومضاعفاتها.

شهادات الإدخار الإسلامية من بنك مصر

4.شهادات إدخار إسلامية ثلاثية:

بعائد سنوي يصل لـ9.5%، مع إمكانية أن يُصرف كل 3 أشهر، ويمتد أجل الشهادة إلى 3 سنوات، فيما تبدأ قيمتها بـ 500 جنيه.

5- شهادة إدخار إسلامية خماسية:

بعائد سنوي 9.75%، على أن يتم صرفه دورياً بشكل شهري، ويمتد أجل الشهادة إلى 5 سنوات، بقيمة تبدأ من 1000 جنيه.

6- شهادات العائد السنوي الثابت الخماسية:

بعائد سنوي ثابت ويصرف سنوياً بفائدة 9.5%، ويصل أجل الشهادة إلى 5 سنوات وتجدد تلقائياً بنهاية المدة، بقيمة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شروط شراء شهادات إدخار بنك مصر من ماكينات الصراف الآلي

اشترط بنك مصر على عملائه للحصول على شهادات الإدخار المشار إليها، والتمتع بالخدمة الجديدة، معرفة 3 شروط، وهي:

1- الخدمة متاحة من خلال استخدام بطاقات الخصم الفوري لـ بنك مصر فقط.

2- عدم توافر إمكانية اختيار أو إلغاء خاصية التجديد التلقائي للشهادات عن طريق ماكينات الـATM، وتجديدها تلقائيا في موعد التجديد.

3- لا يمكن شراء أكثر من شهادة واحدة من نفس النوع في نفس اليوم باستخدام نفس بطاقة الخصم المباشر.