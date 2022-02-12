محافظ الإسكندرية: افتتحنا وحدة طاقة شمسية بـ30 مليون جنيه تخدم سوق الجملة والعامرية

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة أصبحت تمتلك أول سوق جملة تعمل بالطاقة الشمسية وممولة من الاتحاد الأوروبي، موضحا أن مشروع السوق يأتي في إطار برنامج التعاون لدول البحر الأبيض المتوسط.

وحدة طاقة شمسية بالعامرية بقدرة 100 كيلووات

وأكد «الشريف» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم للإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية DMC، أهمية وحدة تشغيل الطاقة الشمسية بالعامرية ومنطقة سوق الجملة بقدرة تتخطى 100 كيلووات، لافتا لمشاركته في مؤتمر علمي بالخارج لمناقشة آثار التغيرات المناخية والانبعاثات الحرارية للدول التي تطل على البحر الأبيض المتوسط.

دول البحر الأبيض المتوسط أكثر الدول تأثر بالتغيرات المناخية

وأوضح أن دول البحر الأبيض المتوسط أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية التي أدت في ارتفاع درجات الحرارة وأثرت على القطب الشمالي وأدى ذلك لزيادة حجم مياه البحر وارتفاع أمواجه، مضيفا أن المؤتمر ناقش جهود دول البحر المتوسط في الحفاظ على البيئة ومنسوب المياه ودور الاقتصاد الأخضر في ذلك، مشددا على أهمية الطاقة الشمسية وخاصة في استخدامه على مستوى منطقة العامرية بالكامل.

وأشار إلى أن الإسكندرية اتخذت العديد من الخطوات منها تحويل أعمدة الإنارة للعمل بالطاقة الشمسية وكذلك بعض الأتوبيسات ووسائل النقل العام التى تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي، لافتا لجهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن سفير الاتحاد الأوروبي شارك في افتتاح مشروع محطة الطاقة الشمسية بتكلفة 30 ميلون جنيه ويخدم محافظة الإسكندرية.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن السوق ستعمل بالطاقة النظيفة التي لا تصدر عنها أي انبعاثات مع إمكانية نقل الطاقة النظيفة بكل سهولة للمناطق المحيطة، بما يوفر استخدام الطاقة الإحفورية ويستبدل استخدامها بطاقة نظيفة.

جدير بالذكر أن محافظة الإسكندرية شهدت افتتاح وزيرة التجارة والصناعة تفتتح لمؤتمر إطلاق تشغيل وحدة خلايا الطاقة الشمسية الكهروضوئية بسوق الجملة في منطقة العامرية بحضور سفير الاتحاد الأوروبي في مصر ومحافظ الإسكندرية والمسؤولين.