محافظ الإسكندرية يناشد المواطنين البقاء في البيوت: «الوضع صعب»

طالب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المواطنين، بعدم النزول إلا في حالات الضرورة القصوى، من أجل إتاحة الفرصة لسيارات الصرف الصحي لجمع المياه وتصريفها بعيدا عن الشوارع، متابعا: «نطلب من أهالينا مينزلوش إلا للضرورة القصوى، ندي فرصة لعربيات الصرف الصحي تشفط الميه عشان ترميها بعيد، الوضع صعب والعمال بيغيروا نبطشياتهم في العربيات».

أمطار متوسطة وغزيرة على الإسكندرية

وأضاف «الشريف» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن موجة الطقس السيئ في الإسكندرية في الغالب تكون أكثر صعوبة، والأمطار تكون متوسطة وغزيرة، وبدأت أمس برياح سرعتها 70 كيلومترا، وارتفعت الأمواج حتى 5 أمتار، كما أن الرياح تتسبب في انهيار البلكونات القديمة وأعمدة الإنارة.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن السيارات الخاصة بالصرف الصحي موجودة قبل النوة وجرى الاستعداد لها، ويجري تبديل النبطشيات داخل السيارات وهذا أمر صعب، لافتا إلى أن يوم 26 يناير لا يفترض أن يشهد نوة ولكن هناك عاصفة قوية تمر بها البلاد.

استمرار الامتحانات مع تعطيل المصالح الحكومية

وأكد محافظ الإسكندرية أنه لأول مرة في المحافظة يجري استمرار الامتحانات الخاصة بنصف العام، في ظل امتحان 350 ألف طالب، وجرى منح إجازة للمدارس التي لا توجد بها امتحانات، وأيضا المصالح الحكومية المختلفة.