طقس الإسكندرية اليوم.. مشمس وهدوء رياح أمشير وتوقعات بعدم تساقط أمطار

شهد طقس الإسكندرية، اليوم السبت، طقسا مشمسا، مع هدوء رياح «أمشير»، ووسط توقعات بعدم تساقط الأمطار على المحافظة، فيما تراجعت درجة الاستعداد القصوى التي أعلنتها المحافظة منذ أيام لمواجهة تداعيات الطقس السيئ، مع تقليل نشر سيارات الصرف الصحي في الشوارع، ووجود بعض سيارات الطوارئ للتعامل مع أي تغيرات مناخية.

طقس الإسكندرية اليوم السبت

وسجلت درجات الحرارة اليوم السبت في الإسكندرية اليوم، 19 درجة مئوية، مع توقعات بعدم تساقط الأمطار على المدينة اليوم، ويصاحب ذلك نشاط للرياح ما يزيد من انخفاض درجات الحرارة، وتصل سرعة الرياح على مسطح البحر المتوسط إلى 21 كم/ ساعة، مع ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط لنحو 3 أمتار.

تراجع درجة الاستعداد لهدوء الرياح

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه تم تراجع درجة الاستعداد وذلك بعد هدوء الرياح ووصول توقعات بإنخفاض تساقط الأمطار في المحافظ، مؤكدًا على الإستمرار في متابعة توقعات هيئة الأرصاد الجوية بشكل دائم من أجل التعامل السريع مع أي تغيرات مناخية قد تحدث.

وأضاف، أنه يتم العمل في هذه الفترة علي تنظيف الشنانيش والمصبات خاصة مصبات الكورنيش من أجل الاستعداد والتأهب لأى تغيرات مناخية قادمة، مشيرًا إلى أنه تم وضع جدول زمني من أجل الإنتهاء من عدد من المشروعات الخاصة بالصرف الصحي في المدينة وذلك للمناطق المحرومة من خدمات الصرف لمنع أى تراكم للمياه.