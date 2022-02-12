«الصحة»: متابعة ميدانية لمنشآت الرعاية استعدادا لانطلاق التأمين الشامل بباقي المحافظات

رافق الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، خلال جولته الميدانية بمحافظة بورسعيد، والتي اختتمت بتفقد مبنى مجمع هيئات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

وقال بيان هيئة الرعاية الصحية، إن الجولة الميدانية شملت تفقد غرفة العمليات المركزية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بمقر فرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة بورسعيد.

63.518 ألف بلاغ حالة طوارئ

وصرح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على منظومة التأمين الصحي الشامل، بأن إجمالي البلاغات التي استقبلتها غرفة العمليات المركزية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بلغت 63.518 ألف بلاغ حالة طوارئ، وذلك منذ التدشين الرسمي لعمل الغرفة في بداية شهر أبريل 2021 وحتى الآن.

وأكد على التعامل اللحظي مع الحالات وسرعة علاجها فور تلقي الغرفة البلاغات للحالات المرضية الطارئة أو مصابي حالات الحوادث، وذلك بالمشاركة مع الخمس غرف عمليات الفرعية الأخرى التابعة لها بأقسام الاستقبال والطوارئ بمستشفيات: السلام، والنصر التخصصي للأطفال، النساء والولادة التخصصي، الزهور، والتضامن.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن غرفة العمليات المركزية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بمقر فرع الهيئة ببورسعيد، تعمل ضمن الجهات المشاركة بالشبكة على مستوى جمهورية مصر العربية، والتي تهدف إلى تكامل الدوائر الصحية وكذلك خدمات جميع المرافق الحيوية بالدولة لسرعة التعامل مع الأزمات والحوادث الطارئة والسيطرة عليها واحتوائها، بما يسهم في الحفاظ على سلامة وأمان المواطنين.

وفي ختام الزيارة، قدم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، كل الشكر والتقدير لهيئة الرعاية الصحية لجهودهم المتميزة لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، مثمنًا مستوى الخدمة الطبية المقدمة داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، والذي لم يكن ليتأتى إلا في وجود هيئة الرعاية الصحية، ومشروع قومي ضحم كمشروع التأمين الصحي الشامل.

وأكد أن الزيارة الميدانية تأتي في إطار المتابعات المستمرة لسير العمل على أرض الواقع داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، وبهدف الوقوف على مؤشرات الأداء داخل كل محافظات المرحلة الأولى، وذلك تمهيدًا لانطلاق المنظومة في باقي محافظات المرحلة الأولى والثانية.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب الجولة الميدانية للدكتور خالد عبدالغفار ،وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، والتي رافقه خلالها الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، واللواء أركان حرب عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، لعدد من المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، والتي شملت تفقد العيادات بمركز طب أسرة الحي الإماراتي ثم أقسام مستشفى النصر التخصصي، ووحدة صحة أسرة الكويت، ثم مستشفى الرمد التخصصي، والجناح البحري بمستشفى السلام بورسعيد، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي على أرض الواقع، لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة بورسعيد، واستطلاع آراء المنتفعين عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة.