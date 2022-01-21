معامل المستشفيات الجامعية تستعد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل

شاركت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في الملتقى الثانوي الأول لمعامل المستشفيات الجامعية نحو متابعة تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل في كل محافظات الجمهورية وفق المخطط الزمني لتطبيق المشروع، وبحضور 150 ممثلا عن معامل التحاليل الطبية بالمستشفيات الجامعية المصرية.

الجامعات المصرية تشارك في منظومة التأمين الصحي الشامل

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، استعداد الجامعات المصرية للمشاركة في منظومة التأمين الصحي الشامل، خاصة أنها تعد بيت الخبرة في مجال الفحوص المتخصصة التي يصل عددها إلى 35 مليون اختبار في مختلف التخصصات سنويا، بالإضافة إلى ما تتمتع به من نظم مؤسسية وحوكمة صحية تجعل خدماتها المقدمة للمواطن المصري بمستوى عال من الجودة والدقة.

من جانبه أكد الدكتور إسلام أبو يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال كلمته في المؤتمر، أن دور معامل المستشفيات الجامعية يتخطى مجرد تقديم الخدمات الطبية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل إلى دور محوري آخر يشمل البحث العلمي إلى جانب تدريب الكوادر الطبية وفقا لأحدث المقاييس العالمية مما ينعكس بصورة إيجابية على النظام الصحي بأكمله، مؤكدا حرص الهيئة على الدعم الكامل وكل أوجه الشراكة مع المستشفيات ومعامل التحاليل الطبية الجامعية.

وأشاد الدكتور أحمد صفوت عضو مجلس إدارة الهيئة، بالتواصل المستمر من خلال الملتقيات العلمية بين الهيئة والجامعات المصرية لطرح الرؤى المشتركة حول كيفية التطبيق الفعلي لمعايير اعتماد المعامل المصرية الصادرة عن الهيئة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي والحاصلة على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية «إسكوا» بنسبة نجاح وصلت إلى 98%.

انضمام معامل الجامعات المصرية للتأمين الشامل

واستعرض أعضاء لجنة تطوير معايير اعتماد معامل التحاليل الطبية بالهيئة، آليات تطبيق المعايير، وقام فريق العمل بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية باستعراض ما جرى إنجازه من تهيئة 6 معامل جامعية استعدادا للتسجيل في المنظومة خلال الفترة المقبلة، كما ناقشوا أهم الصعوبات التي تعوق مهام المعامل المصرية والحلول المقترحة لذلك، ووعد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بتذليلها تمهيداً لانضمام معامل الجامعات المصرية للتأمين الشامل.

شارك في الملتقى كل من الدكتور خالد عمران، والدكتورة نوران الغندور، عضوا مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى جانب نخبة من الخبراء في مجال التحاليل الطبية، وممثلي الإدارة العامة للتراخيص والمعامل المركزية بوزارة الصحة، وممثلي الجامعات المصرية، ورؤساء أقسام الباثولوجيا الإكلينيكية، وأعضاء لجنة الجودة والاعتماد بالمستشفيات الجامعية على مستوى جميع محافاظات الجمهورية.