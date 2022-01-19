وفد «جايكا» اليابانية يشيد بمنظومة التأمين الصحي الشامل في الأقصر

التقى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم الأربعاء، وفدًا من هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» وهيئة التأمين الصحي الشامل؛ لبحث مجالات التعاون المشترك.

وخلال اللقاء قدم المحافظ، عرضًا تفصيلًا للوضع الصحي والسياحي داخل محافظة الأقصر، مع تطبيق المحافظة الصارم لجميع الإجراءات الاحترازية؛ بهدف مواجهة فيروس كورونا محاوراته التي طرأت خلال الفترة الأخيرة.

«جايكا» تتسم بتاريخ مشرف في مصر

ووجه محافظ الأقصر بمزيد من التعاون مع «جايكا» في كافة القطاعات الخدمية وليس فقط في القطاع الصحي، خاصة بما تتسم هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر من تاريخ مشرف.

من جانبه، أعرب وفد «جايكا» عن مدى إعجابه بالمنظومة الصحية للتأمين الصحي داخل محافظة الأقصر، إذ تفقد الوفد عدد من المستشفيات في مراكز المحافظة المختلفة.

عقد اللقاء بحضور كل من محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، وكذلك العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، واللواء أشرف أبو عيش مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالتأمين الصحي الشامل، وعلى الصعيد الياباني شارك كل من ساتوشي أوتاني مستشار إدارة النظم الصحية، وأساكا ليسا مستشار بحوث التغطية الصحية الشاملة، والدكتورة شيماء كامل مسئول أول مشروعات.