وزيرة الصناعة تلتقي مستثمرة توقف مصنعها بمجمع مرغم.. وتوجه بحل شكواها

التقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أثناء زيارتها للإسكندرية اليوم، بالسيدة نيفين خميس محمد، إحدى المستثمرات بمجمع مرغم 2 في المحافظة والمخصص للصناعات البلاستيكية؛ تلبية لشكوى وقف مصنعها.

متابعة الشكوى وسرعة حلها

وكانت الصفحة الرسمية لوزارة التجارة والصناعة، قد تلقت شكوى صباح اليوم من السيدة المذكورة آنفا، وفور علم الوزيرة بهذه الشكوى، وجهت بالاتصال بالمستثمرة، وبالفعل التقت بها وبحثت معها الشكوى ووجهت اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بسرعة متابعة الشكوى والإسراع في حلها.

تشجيع صغار المصنعين والمستثمرين

وأكدت الوزيرة، في بيان، أن الوزارة حريصة على إزالة أية تحديات أمام صغار المستثمرين لا سيما المستثمرين الجادين سواء كانت هذه التحديات مالية أو فنية وذلك بهدف تشجيع صغار المصنعين والمستثمرين على بدء مشروعاتهم الإنتاجية.

ومن جانبها، أعربت المستثمرة عن شكرها لسرعة استجابة الوزيرة واهتمامها بحل مشكلتها في هذا الوقت القياسي، مشيرةً إلى أن هذا اللقاء سيكون دافعاً لتشجيع كافة المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين على بدء مشروعاتهم وعدم الخوف من أي تحديات قد يواجهونها.