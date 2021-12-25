نيفين جامع: ننفذ 13 مجمعا صناعيا منها 10 في الصعيد

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن وجود الوزراء في الصعيد يضفي عليهم حالة من السعادة، لأن الأهالي هناك أصبحوا يعرفون جيدًا مدى اهتمام الدولة بهم، موضحة أن الدولة تعمل على إنشاء 13 مجمعًا صناعيًأ في كل أنحاء الدولة، والصعيد استحوذ على 10 مجمعات منها.

مشروعات في كل الصعيد

وأضافت «جامع»، في لقاء مع قناة «Extra News» الفضائية، على هامش افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات في محافظات الصعيد، أنه بداية من محافظة الفيوم حتى محافظة أسوان هناك مجمعات صناعية إضافة لمشروعات صغيرة ومتوسطة، لافتة إلى أن الثلاثة مجمعات المتبقية تقام في البحيرة والغربية والإسكندرية.

تفاصيل المجمعات الصناعية

وتابعت وزيرة التجارة والصناعة، أن هذه المجمعات تعتبر مناطق صناعية متكاملة ومعها منطقة خدمات ومعارض، ومكان لفرع بنك، وهناك إدارة للمجمع، ويجرى تحديد الأنشطة الخاصة بهذه المجمعات، مشددة على أن الوزارة تجروي حصرًا أيضًا للمميزات النسبية للمحافظات، مؤكدة أن الاهتمام بالصعيد يجري بشكل جيد في عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشارت إلى أن الرئيس سيفتتح اليوم 5 مجمعات، ونسبة التنفيذ بها 100%، وهي موجودة في بني سويف، والأقصر، والبغدادي، والمنيا، وسوهاج، مشددة على أنه سيجر طرح هذه المجمعات بتيسيرات كبيرة، تشجيعًا للراغبين في الحصول عليها.

وشددت على أن القطاع الخاص هو الشريك الأساسي في عمل وزارة التجارة والصناعة، ويجرى التواصل معه من خلال اتحاد الصناعات، والقطاع المدني، لافتة إلى أن المجمعات ستُطرح لصغار المستثمرين.

وذكرت أن الرئيس وجه بتوفير أكبر قدر من التيسيرات، ويمكن للفرد أن يحصل على 8 وحدات، ولو هناك مستثمر كبير يرغب في الحصول على وحدات أكثر فإن الدولة لن تمانع.