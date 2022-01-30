نيفين جامع: بدء توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية في المحافظات

صرحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأنَّ الجهاز بدأ في تنفيذ إجراءات توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية وإعداد الكوادر البشرية بالجهاز وتدريبهم على إجراءات تقديم الخدمة وتجهيز وإعداد وحدات الخدمة بمختلف المحافظات ليتمكن الراغبون في توفيق أوضاعهم من الحصول على خدمة جيدة ومميزة وسريعة.

2700 رخصة مؤقتة لتوفيق أوضاع المشروعات خلال آخر 7 من 2021

وأضافت «جامع» خلال ورشة عمل عن مبادرة الدولة للنهوض بـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنَّ وحدات الخدمة أصدرت 2700 رخصة مؤقتة لتوفيق الأوضاع للمشروعات غير الرسمية خلال الفترة من 1 يونيو 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021، كما قامت بإصدار 1494 رخصة نهائية لتوفيق أوضاع المشروعات خلال ذات الفترة، تنفيذًا لتوجيهات الرئاسة بالعمل على شرعنة وتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، مما يضمن قدرة هذه المشروعات على الاستمرار والتوسع.

5 سنوات مدة الرخصة المؤقتة

وأوضحت أن رخصة التشغيل المؤقتة التي تصدرها وحدات الخدمة تصل مدتها إلى خمس سنوات، وذلك لحين استصدار ترخيص التشغيل النهائي، مضيفة، «يصدر الترخيص المؤقت خلال 10 أيام من تاريخ تقديم صاحب المشروع بمستندات تأسيس المشروع وهي البطاقة الضريبية والسجل التجاري والموافقات المبدئية، مقابل رسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه للمشروع المتوسط و5 آلاف جنيه للمشروع الصغير وألف جنيه للمشروع متناهي الصغر وبحد أدنى 500 جنيه».

جاء ذلك على هامش ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات للتوعية بمختلف المزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020.