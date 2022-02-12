بايدن يحذر بوتين من الرد القوى على أي غزو لأوكرانيا

أعلن البيت الأبيض، اليوم، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن أي غزو روسي لأوكرانيا يترتب عليه عقوبات سريعة وقاسية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

واشنطن مستعدة لأي سيناريو

وأضاف البيت الأبيض، أن بايدن حذر بوتين في اتصال هاتفي بالرد القوي على أي غزو لأوكرانيا، منوها بأن بايدن أكد لبوتين أن واشنطن مستعدة للدبلوماسية وأي سيناريوهات أخرى.

بايدن يبحث مع بوتين الأزمة الأوكرانية

وأجرى بايدن اتصالا هاتفيا مع بوتين اليوم؛ لبحث أزمة أوكرانيا، وسط تقارير إعلامية أمريكية عن اقتراب غزو روسي لأوكرانيا.