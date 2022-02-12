تصاعد أزمة أوكرانيا وروسيا.. اقتراب الغزو وماكرون يحث على عدم التصعيد

تشهد أزمة أوكرانيا ورسيا، تطورات متسارعة خلال فبراير الجاري، وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، أن روسيا ستبدأ هجوما على أوكرانيا خلال أربعة أيام، فيما أعلنت فيه أوكرانيا، في وقت سابق، أنها مستعدة لأي هجوم روسي.

وتزامنا مع تصاعد أزمة أوكرانيا وروسيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن غواصة أمريكية دخلت المياه الإقليمية الروسية، عند جزر الكوريل، وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن مدمرة روسية تابعة لأسطول المحيط الهادئ، طردت غواصة نووية أمريكية من طراز «فيرجينا» خارج مياهها الإقليمية قبالة جزر الكوريل، لافتة إلى أن الحادث وقع صباح اليوم السبت.

وبالتزامن بدأ اتصال هاتفي قبل قليل، بين الرئيسين الروسي فلادمير بوتين، والأمريكي جو بايدن، لبحث أزمة أوكرانيا وروسيا، بناء على طلب الجانب الأمريكي.

ماكرون يحث بوتين على عدم التصعيد

وبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، أزمة أوكرانيا وروسيا، واستغرق الاتصال ساعة و40 دقيقة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ونقل «ماكرون» لـ«بوتين» قلق أوروبا من تداعيات أزمة أوكرانيا وروسيا، كما حثه على حوار جاد من أجل وقف التصعيد، وبحث الطرفان شروط ضمان الأمن والاستقرار في أوروبا، وتطبيق اتفاقية مينسك في أوكرانيا، وهي الاتفاقية الخاصة بوقف الأعمال العسكرية بين الانفصاليين والجيش الأوكراني، وتنفيذ خارطة لتحقيق السلام.

معلومات عن هجوم روسي وشيك على أوكرانيا

يشار إلى أن مصادر أمريكية مطلعة أعلنت أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها لديهم معلومات استخباراتية جديدة تشير إلى أن روسيا يمكن أن تشن هجوماً على أوكرانيا خلال الأربعة أيام المقبلة، وقبل نهاية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في الصين.