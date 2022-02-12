ضمن مبادرة «رواد النيل» للبنك المركزي المصري .. المصرف المتحد يستعرض جهوده في دعم ريادة الأعمال خلال 3 سنوات

بمناسبة مرور ثلاث سنوات على انطلاق مبادرة «رواد النيل» التابعة للبنك المركزى المصرى بالتعاون مع جامعة النيل فى فبراير 2019، يقدم المصرف المتحد كشف حساب لما تم إنجازه على أرض الواقع من خلال 3 مراكز «رواد النيل» لتنمية سلاسل القيمة والإمداد ومنافذ بـ68 فرعاً تابعاً للمصرف المتحد منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

أشرف القاضي: المصرف يقدم 1925 خدمة غير مصرفية لـ660 رائد أعمال.. ويوفر تمويلات بـ100 مليون جنيه لشركات ناشئة وصغيرة

قدم المصرف المتحد نحو 1925 خدمة تقنية وفنية غير مصرفية لنحو 660 رائد أعمال مصرياً على مستوى محافظات مصر، تهدف إلى تحسين بيئة العمل ومساعدة رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة على التغلب على التحديات التى تواجههم سواء على مستوى السوق المحلية أو العالمية.

وقام المصرف بتقديم كامل الدعم والتمويل البنكى لـ297 رائد أعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة بحجم تمويلات بلغت حوالى 100 مليون جنيه.

وتعقيباً على هذه الأرقام قال أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، إن هذه المبادرة القومية تأتى فى إطار استراتيجية الدولة المصرية والبنك المركزى للنهوض بقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة المصرية وتمكين الشباب، من خلال تقديم الدعم المصرفى وغير المصرفى الكامل لهم لتعظيم دور هذا القطاع الواعد فى خدمة الاقتصاد القومى وزيادة معدلات التنمية الشاملة. وأضاف «القاضى» أن خدمات المصرف المتحد المقدمة لمشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة شملت 8 خدمات مصرفية وغير مصرفية رئيسية، بهدف تنمية قدرات هذه المشروعات وضمان عملية التطوير المستدام لها، الأمر الذى ينعكس على معدلات النجاح وبالتالى يخدم الاقتصاد الكلى للدولة المصرية.

واستعرض أشرف القاضى هذه الخدمات فيما يلى:

- تقديم الخدمات الاستشارية الفنية والتقنية وفقاً لمتطلبات وأنشطة المشروعات بمواصفات جودة عالمية تتناسب واحتياجات المشروعات.

- إجراء دراسات جدوى مستفيضة وتحليل مالى كامل لضمان تأهيل هذه المشروعات للعمل والنمو فى الأرباح والحجم، لضمان حفاظها على معدلات التطوير والتحسن المستمر وبالتالى النجاح.

- تيسير عمليات استخراج التراخيص اللازمة للمساهمة فى القضاء على الاقتصاد غير الرسمى، ووضع أطر قانونية ومحاسبية ما يضمن حق الدولة وتحسين حياة المواطن.

- تكثيف عملية التأهيل الاحترافى والثقافى والمالى والتسويقى لأصحاب هذه المشروعات، من خلال عقد سلسلة من الدورات التدريبية المكثفة والمتخصصة لرفع كفاءتهم بمختلف أنحاء الجمهورية.

- تقديم خدمات الوصل والتشبيك بين رواد الأعمال والشركات الناشئة وسلاسل الإمداد والمستثمرين سواء بالسوق المحلية أو العالمية لضمان منافذ مستدامة لتسويق منتجات أصحاب هذه المشروعات داخلياً أو خارجياً.

- التيسير لحصول رواد الأعمال على التمويل البنكى اللازم والمناسب لأنشطة مشروعاتهم.

- المشاركة فى الحملات التوعوية والتثقيفية القومية بهدف رفع ثقافة ريادة الأعمال والتوعية المالية، الأمر الذى يسهم فى توسيع قاعدة الشمول المالى.

- تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لأصحاب المشروعات الأكثر تضرراً من آثار جائحة كورونا العالمية، وذلك عن طريق برامج دعم كامل لتجاوز الآثار السلبية وتحويلها لمزايا تنافسية تمكنهم من النفاذ للأسواق العالمية وتعظيم أرباحهم.

وأوضح أشرف القاضى أن مصر على أعتاب ثورة تكنولوجية صناعية رقمية رابعة تجمع بين التكنولوجيا الرقمية وتكامل سلاسل القيمة والإمداد للمنتجات والخدمات، لذلك لا بد من التأهيل الكامل لآليات الاقتصاد وعلاج أى تحديات قد تؤدى لتباطؤ دخول مصر ضمن هذه الثورة الصناعية.

وأضاف أن مراكز «رواد النيل» الثلاثة التابعة للمصرف المتحد، بالإضافة إلى 68 منفذاً بفروع المصرف المتحد تستهدف جميعها إحداث نقلة نوعية فى الصناعة الوطنية من خلال تطبيق الدراسات المعتمدة لتنمية سلاسل القيمة والإمداد، فضلاً عن تقديم الدعم المتكامل لسد الفجوات بين احتياجات السوق المحلية والعالمية.

وأشار رئيس المصرف المتحد إلى أهم خمسة تحديات تعمل عليها القيادة المصرية حالياً لضمان سرعة دخول مصر فى الثورة الصناعية الرابعة وهى: نشر الثقافة الرقمية والتوعية بالفوائد الاقتصادية لها، نشر التعليم والتدريب الفنى لرفع كفاءة الكوادر البشرية، فضلاً عن التوسع وتهيئة البنية التحتية لتواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، كذلك جذب استثمارات مالية كبيرة لدعم هذا التوجه الصناعى الرقمى.

وقال أشرف القاضى إن ثقافة ريادة الأعمال وتمكين الشباب هى السبيل لنمو اقتصاديات الدول بشكل عام ومصر بشكل خاص، فمصر دولة شابة بكل المقاييس، باعتبار أن 60% من تعداد سكانها فى سن الشباب، الأمر الذى يستلزم تخطيطاً جيداً لإعطائهم القوة وإكسابهم المهارات اللازمة لخلق بيئة عمل تؤيد نجاحهم وتدعمه مما يعود على الدولة المصرية كلها بالخير فى مسيرتها نحو التنمية المستدامة.

نيفين كشميري: نقدم خدماتنا للشركات الناشئة من خلال 3 مراكز افتتحها المصرف المتحد لـ«رواد النيل» و68 منفذاً بداخل فروعه على مستوى الجمهورية

وعن جهود المصرف المتحد فى مجال تنمية سلاسل القيمة والإمداد على مدار ثلاث سنوات من مبادرة «رواد النيل»، قالت نيفين كشميرى، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، إن تنمية سلاسل القيمة والإمداد لها أثر كبير على تطوير قطاع الإنتاج والتصنيع، مما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتمكين الشباب خاصة فى الأنشطة المكملة للنشاط الزراعى والإنتاجى، منها: التعبئة والتصنيع، والنقل، والتسويق وغيرها، فضلاً عن عملية ربط سلاسل القيمة والإمداد بالمصانع الكبيرة لتقديم الدعم الفنى لمورديهم، مما يسهم فى تحديث أساليب الإنتاج والمحافظة على معايير السلامة مع الالتزام بالمعايير البيئية.

وأضافت «كشميرى» أن حضانات الأعمال الموجودة بـ3 مراكز «رواد النيل» التابعة للمصرف المتحد و68 منفذاً داخل فروع المصرف المتحد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية تستهدف تقدم مجموعة من البرامج المصممة خصيصاً لدعم وتطوير ونجاح الشركات الناشئة، وذلك عن طريق تزويدهم بالخدمات الفنية والتقنية لمساندتهم فى تطبيق أفضل الممارسات العالمية والأسس العلمية لدعم هذه المشروعات، كذلك المشاركة فى العديد من الحملات الإعلامية والتوعوية التى أطلقها المصرف المتحد تحت شعار «انطلق معنا» بالتوازى مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى تهدف إلى تطوير الإنسان المصرى وتأهيله للمستقبل.

وجدير بالذكر أن المصرف المتحد يعد من أوائل البنوك التى شاركت فى مبادرة «رواد النيل» التابعة للبنك المركزى المصرى منذ تدشينها فى 2019 بالتعاون مع جامعة النيل الأهلية، حيث قام المصرف المتحد بافتتاح 3 مراكز «رواد النيل» فى محافظات؛ المنيا، الدقهلية، والجيزة، فضلاً عن تدشين منافذ بـ68 فرعاً بجميع أنحاء الجمهورية.