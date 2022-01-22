المصرف المتحد يوجِّه ميزانية هدايا العام الجديد لدعم «حياة كريمة»

أعلن المصرف المتحد عن توجيه ميزانية هدايا العام الجديد لصالح صندوق تحيا مصر - برنامج حياة كريمة، وذلك بهدف تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً على مستوى الدولة وبخاصة فى القرى، فضلاً عن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجاً.

تسلم تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، قيمة الدعم الموجه من ميزانية هدايا العام الجديد للمصرف المتحد، وذلك بحضور نهال فاروق مدير العلاقات العامة بالصندوق وعمرو شمس مستشار تنمية الموارد ومحمد مختار المتحدث الرسمى باسم الصندوق، وفى حضور فرج عبدالحميد نائب رئيس المصرف المتحد، ونيفين كشميرى نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، ومصطفى عبدالحميد مساعد العضو المنتدب لقطاع العمليات المصرفية، وجيهان أبوحسين رئيس إيثار للتنمية المستدامة، ورحاب عزمى مدير عام أول قطاع التجزئة والفروع، وعبير عزت رئيس قطاع الالتزام وغسل الأموال، وجرمين عامر رئيس الاتصال المؤسسى.

وقال أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، إن مشروع حياة كريمة الذى أطلقه رئيس الجمهورية فى 2019، يعد أهم مشروع تنموى على مستوى العالم، حيث يستهدف المشروع تغيير حياة 60 مليون مواطن على مستوى مصر، كما تم اعتماد مشروع حياة كريمة من منظمة الأمم المتحدة وخبراء التنمية بالعالم.

وأعرب «القاضى» عن أن استراتيجية المصرف المتحد بُنيت على أساس تدعيم جهود الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى فى مد مظلة التكافل والحماية المجتمعية لخدمة أغراض التنمية المستدامة، وبالتحديد فى دعم منظومة التعليم وبناء هوية الإنسان المصرى والقضاء على العشوائيات والصحة العامة للمصريين وعدد من التحديات المجتمعية الأخرى التى تشكل تحدياً قوياً أمام الطموح الكبير للعمل والعطاء وبناء مستقبل الوطن.

وأوضح «القاضى» أن فريق عمل المصرف المتحد قاد مبادرة «على الخير نتحد» مع المصرف المتحد، حيث أجرى استطلاع رأى داخلياً فى شهر نوفمبر الماضى حول فكرة تقديم الدعم والمساندة من خلال ميزانية الهدايا السنوية لفريق العمل وكبار العملاء لصالح صندوق تحيا مصر - برنامج حياة كريمة، لافتاً إلى تأييد الجميع لهذه المبادرة.

ودعا أشرف القاضى جميع المؤسسات العاملة بالسوق المصرى أن تحذو حذو المصرف المتحد وتبتكر طرقاً لتقدم الدعم والمساندة لصالح هذا المشروع القومى الضخم والمعتمد عالمياً.

وأعرب «القاضى» عن أن المصرف المتحد تربطه علاقة شراكة وثيقة مع صندوق تحيا مصر منذ إنشائه وذلك تتويجاً لجهود المصرف المتحد وصندوق تحيا مصر فى دعم مسيرة التنمية المستدامة لمصر وفقاً لرؤية 2030.