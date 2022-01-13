المصرف المتحد يرعى منتدى شباب العالم للمرة الرابعة ويشارك بحزمة من الحلول الرقمية

أعلن المصرف المتحد وللمرة الرابعة رعايته لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة 2022 والذي يقام في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في الفترة من 10-13 يناير 2022.

وقال أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، إن مصر تفتح أبوابها أمام شباب العالم برسالة سلام وطمأنينة خاصة بعد عقد عامين من الأثار السلبية لجائحة كورونا، حيث تمكن شباب العالم من مناقشة عدد من القضايا المحورية للكوكب والخروج بتوصيات دولية.

يأتي هذا تزامنًا مع اعتماد لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعرب أشرف القاضي، أن مشاركة المصرف المتحد تأتي في سياق التمكين الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والتعليمي للشباب عل 4 محاور رئيسية، تتمثل في المحور الاقتصادي، حيث يقوم المصرف المتحد بدور كبير وفعال في فهم احتياجات هذا القطاع الحيوي وطرح حلول مبتكرة لمجتمع ريادة الأعمال والشركات الناشئة سواء الحلول التمويلية أو الخدمات البنكية الرقمية أو الاستشارات الفنية.

وتساهم هذه الحلول التكنولوجية في تمكين الشباب اقتصاديًا وتطوير أعمالهم ودعم الربحية لهذه الشركات منها خدمات: الإنترنت البنكي للشركات والحلول الذكية لإدارة الثروات والسيولة النقدية، فضلاً عن الخدمات الرقمية الذكية للأفراد من خلال باقة "بنكك علي الخط" والتي تضم الإنترنت البنكي والموبايل البنكي والمحفظة الرقمية.

ويتمثل المحور الاجتماعي، في إيمان المصرف المتحد بمدى أهمية الاستثمار في تنمية الأصول البشرية وتأهيلها للقيادة المستقبلية، حيث أوضح «القاضي» أن المصرف المتحد قام بعملية تأهيل وتطوير شامل ومكثف لجميع الطاقات البشرية داخليًا، نتج عنها ظهور عدد من القيادات الشبابية المؤهلة والتي استطاعت من خلال برنامج النجوم الساطعة High Fliers أن يجتازوا جميع الدورات التدريبية والتي أجريت بالتعاون مع المعهد المصرفي بتفوق، ليبدأوا في وضع الاستراتيجيات والخطط التنفيذية للمصرف المتحد وخطط العمل وممارسة قواعد الإدارة الحقيقية.

وفيما يخص المحور الثقافي، أوضح أشرف القاضي، أن وحدة نسيح المجتمع المصري هو حجر الزاوية في رؤية 2030 للتنمية المستدامة بمعطياتها المختلفة من خلق وتعزيز لغة حوار وتواصل فعال وإيجابي حر بين شباب العالم، والتي تمكنهم من عرض أفكارهم وآرائهم ورؤيتهم الكاملة لمستقبل الكوكب وخاصة القارة الأفريقية، ومناقشة قضايا التنمية.

وحول المحور التعليمي، أشار «القاضي» إلى أن المنظومة التعليمية تشهد حاليًا تطويرًا كبيرًا علي صعيد اكتشاف المبدعين وتشجيع الابتكارات فهو السبيل لاستثمار في مستقبل هذا الوطن، فضلاً عن تغيير الصورة الذهنية المجتمعية للتعليم الفني وتشجيع عملية التطوير والتحديث في المدارس والمعاهد وأيضًا على صعيد التطبيقات العملية للمناهج بشكل عمل.

الجدير بالذكر أن المصرف المتحد أرسل وفدًا رسميًا مكون من 12 شاب وفتاة يمثلون القيادة المستقبلية لشباب المصرفيين من مختلف القطاعات البنكية بالمصرف، ليشاركوا في فعاليات منتدي شباب العالم، حيث ترأس الوفد، معتز القصبي نائب العضو المنتدب ورئيس قطاع المخاطر وجرمين عامر رئيس الاتصال المؤسسي بالمصرف المتحد.

وقال أشرف القاضي، إن فكرة اختيار مجموعة من الشباب لتمثل المصرف المتحد، أصبح تقليد سنوي لمشاركة فريق المصرف المتحد في المحافل المحلية والعالمية وعلى رأسها منتدي شباب العالم، وذلك عن قناعة وإيمان حقيقي بأهمية تدعيم الشباب للقيادة المستقبلية، حيث ينظم البنك مسابقة داخلية تحت عنوان "التحول الرقمي وتطبيقاته.. بين الحاضر والمستقبل" لترشيح الوفد الرسمي الذي يمثل المصرف المتحد داخل اروقة المنتدىكما أطلق المصرف المتحد عبر منصة منتدى شباب العالم 2022، ولأول مرة، جناح افتراضي وآخر تفاعلي مباشر بثلاث لغات «العربية والإنجليزية والفرنسية»، وذلك تحت شعار «انطلق معنا».

ويتيح المصرف المتحد من خلال جناحه الافتراضي، الفرصة للجمهور للمشاركة عن بعد من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن التفاعل المباشر واللحظي والتعرف على حزمة الحلول الرقمية الفريدة والخدمات البنكية الشبابية المتميزة بالصوت والصورة وبالثلاث لغات.

كما يقدم المصرف المتحد للمشاركين من خلال جناحه التفاعلي والمتواجد داخل أروقة منتدى شباب العالم 2022 حزمة من الحلول الرقمية والخدمية المبتكرة، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات وحلول المصرف المتحد، فضلاً عن نشر الثقافة المالية خاصة بين فئة الشباب للتمكين الاقتصادي.

ويستطيع الجمهور التعامل مباشرة عبر موقع المصرف المتحد بالجناح والشاشة الذكية المتخصصة، التقدم للحصول علي أي من خدمات المصرف المتحد المتميزة، كما يقدم الجناح التفاعلي نبذة عن المصرف المتحد وفروعه الـ68 والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن باقة من الخدمات الفريدة في مجالات التجارة الداخلية والخارجية وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وقال «القاضي»، إن استراتيجية المصرف المتحد تقوم على أساس ابتكار مجموعة من الحلول الرقمية والخدمات التكنولوجية وتقديمها للجمهور وفقًا لأحدث معايير الجودة المصرفية العالمية، على أن تكون الأولوية في الاختيار للحلول والتطبيقات التكنولوجية التي تصنعها العقول والأيدي المصرية، لذا كان طرح باقة من الحلول المالية المبتكرة التي تستهدف الشباب بمختلف الفئات العمرية خاصة جيل Z (الشباب من 16-22 عاما) تحت مسمي "أجيال"، بهدف تنمية الثقافة المالية وزيادة قاعدة الشمول المالي بجميع المحافظات. وايضا تماشيا مع قرار البنك المركزي المصري.

وتمكن حلول المصرف المتحد الرقمية والتي يقدمها تحت مسمي "بنكك علي الخط" وتضم الانترنت البنكي والموبيل البنكي والمحفظة الرقمية، إمكانية فتح حسابات بنكية بدون مصاريف إدارية وبدون حد أدنى، بالإضافة إلى سلسلة الخدمات الرقمية من خدمة الإنترنت البنكي والموبايل البنكي والمحفظة الرقمية بخصائصهم المتميزة.

كما تمكن الخدمات الرقمية عملاء المصرف المتحد من طلب إصدار دفاتر شيكات وإصدار بطاقات بديلة، فضلاً عن تفعيل البطاقات أو إيقافها، بالاضافة إلى إمكانية إجراء الاستعلام الإئتمانى الذاتي I-Score ، شحن وسداد فواتير التليفونات المحمولة والكهرباء وإمكانية تقديم الدعم والمساعدة عبر باقة من الجمعيات والمؤسسات الكبرى والمعتمدة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، فضلاً عن باقة متنوعة من البطاقات اللاتلامسية والتي تحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتيح المصرف المتحد، طلب إصدار إو ربط شهادات المصرف المتحد المتميزة سواء التقليدية او المتوافقة مع أحكام الشريعة، ةطلب اصدار أو ربط ودائع بمختلف أنواعها خاصة ذات العائد المدفوع مقدمًا، حيث يستطيع العميل بسهولة اتباع بعض الإرشادات بنفسة سواء عبر تليفونه المحمول أو عبر الانترنت البنكي دون الحاجة الي التقدم بطلب لخدمة العملاء بأي من فروع المصرف الـ 68 والتمتع بحزمة من الحلول والخدمات البنكية الرقمية المتميزة فائقة الجودة والسرعة بأمان تام ووفق المقايس الدولية المعتمدة.