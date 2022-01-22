المصرف المتحد يحصد جائزة «القيادة المحترفة للمؤسسات البنكية 2021»

منحت مؤسسة جلوبال إيكونوميس البريطانية أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، جائزة القيادة المحترفة للمؤسسات البنكية عن عام 2021، حيث اعتمدت المؤسسة فى تقييمها على 6 مؤشرات أداء دولية للمصرف المتحد على مدار 5 سنوات من 2016 حتى 2021.

وقال المصرف المتحد، فى بيان، إن المؤشرات ضمت التطوير التنظيمى، حيث استطاع فريق عمل المصرف قيادة عملية تطوير المؤسسة لإحداث تغيير فعال وإيجابى لتعظيم الأداء العام وتحسين جودة الخدمات المصرفية وزيادة الأرباح، بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية والهيكل التنظيمى للمؤسسة ووضع حلول ذكية للتغلب على الصعوبات والمخاطر، والتصميم الفعال للعمليات البنكية لتتماشى مع المعايير العالمية.

فيما يتمثل المؤشر الثانى فى نمو المؤسسة فى ظل تطبيقات الحوكمة والاقتصاد المستدام، حيث عزز «القاضى» من آليات الحوكمة بالمصرف المتحد، الأمر الذى أسهم فى تحسين أداء المؤسسة بشكل عام من حيث مضاعفة الأرباح 3 مرات، وتحسين الأداء المالى والإدارى.

وتمثل المؤشر الثالث فى تطبيقات الحلول الابتكارية للهندسة المالية، حيث طبق فريق العمل أحدث نظريات الهندسة المالية، التى تعتمد على قياس حجم المخاطر والتنبؤ بالمخاطر المستقبلية طبقاً للأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية التى قد تتعرض لها المؤسسات الاقتصادية، الأمر الذى يسهم فى وضع حلول ذكية تتناسب مع جميع السيناريوهات المطروحة لتوفير الأدوات الاستثمارية المناسبة التى تضمن تنامى الأداء، وبالتالى تعظيم الأرباح بشكل مستدام، فضلاً عن ابتكار مجموعة من الآليات المالية الذكية ووضع خطط مالية تتناسب مع أهداف المؤسسة.

وأشار المصرف المتحد إلى أن المؤشر الرابع تمثل فى التوسع الاستراتيجى، حيث قام البنك بتجهيز مبنى المصرف المتحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات تخطت 2 مليار جنيه وفقاً لتقنية المبانى الخضراء، إلى جانب ابتكار نظرية الفروع المزدوجة Digital Centers فى 2017 لتقديم الخدمات البنكية المباشرة للعملاء وبعدها يتحول الفرع إلى مركز رقمى يقدم الخدمات الرقمية ضمن باقة «بنكك على الخط» للعملاء على مدار الساعة من خلال 5 فروع.

كما قام المصرف المتحد بزيادة عدد فروعه بنسبة 42% ليصل إلى 68 فرعاً منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن إطلاق العديد من المنتجات البنكية والأوعية الادخارية التنافسية سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة.

ويتمثل المؤشر الخامس فى تأهيل المنظومة التعليمية والتدريبية لخلق قيادات مستقبلية، حيث كان الاستثمار فى تنمية الأصول البشرية وتأهيلها للقيادة المستقبلية أحد أهم التحديات التى قادها أشرف القاضى لعملية تحول المصرف المتحد لبنك شاب بأفكاره وإدارته وتطبيقاته، كما تضمنت العمل على خطين متوازيين، يتمثلان فى تطوير أداء العاملين وزيادة الساعات التدريبية من خلال خطة تدريب سنوية، وعملية تأهيل وتطوير شاملة ومكثفة لجميع الطاقات البشرية.

فيما تمثل المؤشر السادس فى الثقافة والإعلام، حيث يؤمن المصرف المتحد بأهمية دور الإعلام والثقافة فى صناعة الرأى العام وتعظيم أداء المؤسسات، لذا اعتمد «القاضى» على ثقافة التحسين المستمر وتعزيز آليات التواصل الفعال بين فريق العمل بمختلف الفروع والإدارات وتمكين القيادات الحالية وخلق جيل جديد من القيادات الشابة، كما أولى اهتماماً خاصاً بالمرأة باعتبارها إحدى أهم القوى الفاعلة المؤثرة لعملية التطوير والتحسين.

الجدير بالذكر أن أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، عمل كمساعد عضو منتدب ببنك قناة السويس، ومدير عام وعضو مجلس إدارة ببنك الكويت الوطنى، كما انتدب للعمل ببنك الكويت الوطنى بالكويت للفروع الدولية، وعمل كنائب الرئيس بسيتى بنك مصر، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التمويل العقارى ورئيس صندوق دعم نشاط التمويل العقارى، ونائب رئيس بنك أمريكان إكسبريس وبنك أوف أمريكا.