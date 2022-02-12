نشأت الديهي: العلاقات المصرية الألمانية قائمة على الندية وليست التبعية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر شهدت اليوم زيارة مهمة لوزيرة الخارجية الألمانية والتي تنتمي لحزب الخضر داخل ألمانيا، وتم عقد مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري.

وتابع: «ثم جرى عقد مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية بحضور سامح شكري، والسفير الألماني بالقاهرة»، موضحًا أن المباحثات كانت عميقة وتنم عن أهمية العلاقات المصرية الألمانية في هذا التوقيت، كأحد أهم الدول الأوروبية الصديقة لمصر، وذلك خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، والذي يُعرض على قناة «TeN».

العلاقات بين الدول تتضمن المصالح المشتركة

وأضاف «الديهي»، أن العلاقات بين الدول تتضمن المصالح المشتركة، والعلاقات بين مصر وألمانيا قائمة على المصالح المشتركة والندية وليست علاقة تابع بمتبوع، إذ أن علاقات مصر الخارجية تم إعادة هندستها وأصبحت البوصلة التي تحرك هذه العلاقات هي بوصلة المصالح المصرية لا حب ولا كراهية وإنما احترام، فنحن لا نريد من دولة أو مؤسسة ما أن تحب أو تكره، ومصر دولة تحترم باقي الدول ولا تتدخل في الشئون الداخلية لأي دولة وتنشد السلام، ودائمًا ما يكون لدى مصر خط أحمر تجاه مصالحها واحترام الآخر لها وفقًا للقانون الدولي.

مصر ترفض أي مشروطية سياسية في علاقتها الدولية

وأوضح الإعلامي، أن مصر ترفض أي مشروطيه سياسية في علاقتها الدولية، فالعلاقة مع الدول قائمة على الاحترام المتبادلة وليس على أي مشروطيه، مشددًا على أن مصر لا تعرف المشروطية في علاقتها السياسية، كما أن مصر لا تستخدم الأسلحة للاعتداء على أحد وإنما لمحاربة الإرهاب ومواجهة الهجرة غير الشرعية.

وشدد على أن الدولة المصرية قادرة على توفير احتياجاتها التسليحية من أي مكان، ونرفض تمامًا التدخل في شئوننا الداخلية «مللنا من الاستماع للحديث الدائم عن حقوق الإنسان».

«الديهي»: قرفنا من الدروس الخصوصية في حقوق الإنسان

وتابع: «قرفنا من الدروس الخصوصية في حقوق الإنسان، ولم نعد نتحمل مزيدا من الحديث عن حقوق الإنسان في بلد تراعي حقوق الإنسان، وفزاعة حقوق الإنسان لم تعد تناسبنا، ونحن من نعلم من يتحدثوا عن حقوق الإنسان معنى الإنسانية».