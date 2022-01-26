نشأت الديهي: زيارة السيسي للإمارات تقطع الطريق على محاولات الفتن بالمنطقة

قال الإعلامي نشأت الديهي، اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في جلسة مباحثات رباعية بقصر الوطن بأبو ظبي، مع أشقائه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، والملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، أمير إمارة دبي؛ لمناقشة الأمن الخليجي ومستجدات الوضع على الأرض في الخليج خاصة بعد هجوم الحوثي، والحوار بشأن العلاقات بين الدول العربية كجزء من التحالف العربي.

التحالف العربي الرباعي لا يزال قائمًا

وأضاف «الديهي»، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، أن هذه المباحثات تؤكد أن التحالف العربي الرباعي لا يزال قائمًا، وهذه القمة الرباعية تعبر ببلاغة عن عمق الأخوة والصداقة بين الأخوة العرب، معتبرًا أن زيارة الرئيس السيسي للإمارات تأتي لقطع الطريق على محاولات فتن موجودة في المنطقة، متوقعًا أن يكون القادم أفضل.

وأوضح أن العلاقة المتينة بين مصر والإمارات تنعكس على علاقات الدول والشعوب والتعاون المشترك، وخلق أرضية يستفيد منها الجميع.

ولي عهد أبو ظبي يعبر عن سعادته بلقاء السيسي

وأعرب ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، عن سعادته بالحديث الأخوي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنهما تناولا سبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين.

وكتب «بن زايد»، عبر «تويتر»: «سعدت بالحديث مع أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن علاقاتنا الأخوية المتينة، وسبل تطوير التعاون المشترك بين بلدينا، إضافة إلى القضايا التي تهم استقرار المنطقة وتنمية شعوبها وتقدمها».