نشأت الديهي للاعبي منتخب مصر: «كنتم رجالا رغم النتائج.. وأحسنتم صنعا»

قال الإعلامي نشأت الديهي، اليوم، إن الشعب المصري فخور بأداء المنتخب أمس أمام السنغال وحصوله على المركز الثاني في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وفي نفس الوقت حزين على ضياع الفوز رغم الأداء الرجولي للاعبين، متابعا: «رغم النتيجة هم رجال كمان بهني السنغال الدولة الإفريقية المحترمة ومنتخب السنغال الذي يستحق الفوز»، موضحًا أن من يقود غمار المباريات عليه أن يتوقع الخسارة، فلم يكن متوقعا أن يصل المنتخب المصري للنهائي.

حزن المصريين بعد هزيمة الأمس أمر طبيعي

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على قناة «TeN»، أن حزن المصريين بعد هزيمة أمس أمر طبيعي، مؤكدًا أن الكاميرون نجحت في تنظيم البطولة نجاحا رائعا وفاخرا ومحترما يستحق الإشادة رغم كل ما جرى، موجهًا الشكر للكاميرون على تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية، مؤكدًا أن جميع المباريات كانت لعب نظيف ومحترم.

علينا الخروج من هذا البطولة بمجموعة فوائد

وتابع: «علينا الخروج من هذه البطولة بمجموعة فوائد ومكاسب تتمثل في عودة الروح للمنتخب، والجانب المشرق الحقيقي هو تشجيع الدول الإفريقية العربية لأول مرة بشكل ملفت تمامًا للمنتخب المصري، ولم نكن نتخيل أن الجمهور الجزائري والمغربي والتونسي والليبي والأردن ودول الخليج والمشرق العربي يشجعوا مصر بحماس»، موضحًا أنه يجري في دماء الدول العربية روح جديدة ظهرت في الكرة، «بقول للاعبين مبروك.. أحسنتم صنعًا».

جيبوتي دولة عربية تربطها بمصر علاقات تاريخية

وعلى جانب آخر، أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بزيارة رئيس جيبوتي لمصر اليوم ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، فذكر أن جيبوتي دولة عربية تربطها بمصر علاقات تاريخية منذ 3 آلاف عام قبل الميلاد؛ لكون الموقع الجغرافي لهذه الدولة الأفريقية العربية المهمة يجعل منها دولة في ملتقى جميع المعادلات الإقليمية خاصة أنها في قلب منطقة القرن الأفريقي، موضحًا أن السيسي زار جيبوتي مايو الماضي وكانت أول زيارة لرئيس مصري لهذه الدولة.

تعاون مصري جيبوتي لحماية أمن الملاحة

وأوضح أن زيارة رئيس جيبوتي اليوم لرد هذه الزيارة واستكمال المباحثات بين البلدين؛ فمصر تقيم منطقة لوجستية في جيبوتي لتحقيق التبادل التجاري والتنموي والصناعي، كما أن جيبوتي في ملتقى منطقة خطرة ومتوترة وساخنة وغير مستقرة والقرصنة في البحر الأحمر، وقبالة جيبوتي من الناحية الأخرى في الشرق؛ اليمن وما يحدث بها من مشكلات، وهناك تعاون أمني وعسكري مصري جيبوتي مهم لحماية أمن الملاحة بالبحر الأحمر، والتعاون لمكافحة الإرهاب.