نشأت الديهي: مصر الأولى عالميا في إنتاج الزيوت والتمور والبرتقال

قال الإعلامي نشأت الديهي، اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة، ومتابعة موقف زراعات الزيتون في مصر؛ بما فيها الإنتاج الكلي وحجم التصدير على مدار السنوات الماضية، واستعراض المشروع القومي للتحول لزراعة قصب السكر بالشتل؛ بهدف تحديث طرق زراعته باستخدام تقنيات إنتاج شتلات القصب للتغلب على مشاكل الزراعة التقليدية.

مصر الأولى عالميًا في إنتاج زيت الزيتون والتمور والبرتقال

وأضاف «الديهي»، خلال تقديم برنامجه «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على قناة «TeN»، أن مصر الأولى عالميًا في إنتاج الزيتون وتخطت إسبانيا التي كانت تنتج 500 ألف طن زيتون، فأصبحت تنتج 700 ألف طن من ربع مليون فدان، موضحًا أنه لم يكن أحد يتخيل أن يراجع ويتابع رئيس الدولة بنفسه ملف الزيتون أو قصب السكر كملف؛ فهذه ملفات نوعية داخل وزارة الزراعة.

وشدد على أن مصر الأولى عالميًا في إنتاج زيت الزيتون والتمور والبرتقال، وعلينا أن نفخر بإمكانياتنا.

الديهي ينعى نجل الدكتور عبد المنعم سعيد

من ناحية أخرى، قدم الإعلامي نشأت الديهي، واجب العزاء للدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر وعضو مجلس الشيوخ، في وفاة نجله المهندس شادي، إثر إصابته بالسكتة القلبية، موضحًا أن مصاب عبد المنعم سعيد أليم ففقد الإنسان لابنه أصعب شيء في الحياة داعيًا الله أن يفرغ عليه صبرًا ويلهم الأسرة الصبر والسلوان.

الديهي يرد على شماتة الإخوان في وفاة الإبراشي

كما نعى الإعلامي وائل الإبراشي، قائلًا: «أعزي نفسي، فالإبراشي يبقى له في القلب معزة وحب وذكريات كثيرة معي، وكان إنسان نبيلًا محبًا لوطنه»، وعن شماتة البعض في وفاة الإبراشي، قال: «القافلة تسير والكلاب تنبح».