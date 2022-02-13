تفاصيل النصب على موطن لتعيينه في جهة حكومية وإسناد مشروعات قومية له

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، تفاصيل واقعة الاحتيال على مواطن بالبحر الأحمر؛ إذ تبين إقناع 4 متهمين، تعرفوا على المجنى عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن أحدهم مسؤول كبير في جهة سيادية، وأنه يمكنه تعيينه كعضو في إحدى الشركات الحكومية.

3 ملايين جنيه

أنشأ المجني عليه سجلا تجاريا، وبطاقة ضريبية، وسلمها للمتهمين مقابل إسناد توريدات كمشروعات قومية إليه، ووفقا للتحريات، اتصل أحد المتهمين ويدعى «إيهاب. ك»، 46 سنة، به، وطلب منه أوراقه فأرسلها له، ثم اتصل به أحد المتهمين بعد يومين، وطلب 2 مليون جنيه، من أصل 3، مقابل تعيينه فى الشركة الحكومية كعضو مجلس إدارة واسناد مشروعات قومية له، فجمع كل ما معه وسلمهم المبلغ.

مشروعات قومية

وذكرت التحريات أنه تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة البحر الأحمر، بتعرضه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أمواله، من خلال تواصله مع 3 أشخاص، وآخر خارج البلاد، أوهمه أنه يعمل بإحدى الجهات السيادية، وتمكنوا بالاشتراك فيما بينهم من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 1,955,000 جنيه، من المُبلغ، بزعم ترشيحه لعضوية إحدى الجهات الحكومية، ومشاركته فى أحد المشروعات القومية بالبلاد.

أحد المتهمين مقيم خارج البلاد

وبإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة، ممارسة 4 أشخاص «ثلاثة منهم متواجدين حاليا خارج البلاد»، لأحدهم معلومات جنائية، نشاطا إجراميا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، ومن بينهم المُبلغ والاستيلاء على أمواله، من خلال إدعاء أحدهم عمله بإحدى الجهات السيادية بالدولة على خلاف الحقيقة.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أمكن ضبط أحدهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، بالإشتراك مع باقى المتهمين المتواجدين حاليا خارج البلاد، وجارٍ التنسيق مع الجهات المعنية لضبطهم.