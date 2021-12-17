الأموال العامة تضبط تجار عملة بحصيلة تعاملات 15 مليون جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام عامل موجود بإحدى الدول للعمل بها، وآخر مقيم بمحافظة أسيوط، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة؛ من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين على دفع قيمة البضائع من الدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية، مقابل إيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثاني بالعملة المصرية، وهو ما يعرف بنظام المقاصة، ليقوم الأخير بتسليمها نقداً لذوي العاملين بالخارج داخل البلاد أو إرسالها من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة مالية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الثاني وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال 4 سنوات طبقاً للفحص المستندي يعادل 10 ملايين جنيه.

ضبط شخص يتاجر في النقد الأجنبي بالدقهلية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخص مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه تحويلات مالية من الخارج بالعملة الأجنبية، التي تمثل قيمة كتب علمية يرسلها إلى بعض الأشخاص المقيمين بالخارج، ويتم استلام قيمتها من خلال تحويلات باسمه عبر إحدى شركات تحويل الأموال، وعقب ذلك يستبدلها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء للاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي، يعادل 2٫364٫000 مليون جنيه.

مكافحة جرائم التحويلات المالية

كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخص متواجد بإحدى الدول للعمل بها كسائق، بالتعاون مع آخر مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، بممارسة نشاط إجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل إيداعهم قيمة تلك البضائع في حساب الثاني بالبريد، وهو ما يعرف بنظام المقاصة، ويقوم الثاني عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهل العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهم الأول.

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال شهر طبقاً للفحص المستندي، مليوني جنيه.

ضبط شخص يتاجر في النقد الأجنبي بالبحيرة

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام صاحب مركز للتدريب دون ترخيص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بتدريس دورات تدريبية عبر شبكة الإنترنت لطلاب من عدة دول عبر مركز التدريب الخاص به، الكائن بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية، وتلقيه قيمة تلك الدورات بالعملة الأجنبية من طلابه عن طريق تحويلات مالية عبر إحدى شركات تحويل الأموال، ويقوم باستلامها واستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي يعادل 394 ألف جنيه.

وفي محافظة قنا، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، قيام شخص يعمل بالخارخ، ونجله المقيم بمركز شرطة دشنا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال تجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة المشار إليها بالعمله الأجنبية، واتفاقه مع بعض التجار والمستوردين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثاني بأحد البنوك، وهو ما يعرف بنظام المقاصة، ويقوم الثاني عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثاني وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول المتوجود بإحدى الدول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي يُعادل 304 آلاف جنيه.

وألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على شخص مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، لقيامه بالتعامل غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه العملات الأجنبية من المواطنين بأسعار أزيد من سعر الصرف، واستبدالها من البنوك وشركات الصرافة أو بيعها عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين راغبي الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي، يعادل 590 ألف جنيه.