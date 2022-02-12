الكنيسة تعلن وفاة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ورئيس دير مارمينا المعلق بجبل أبنوب، مساء اليوم، عن عمر تجاوز 72 عاما، بعد 45 سنة قضاها في حياة الرهبانية، منها 36 سنة أسقفًا.

الأنبا لوكاس

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان رسمي إنه سيجري إعلان ترتيبات صلوات الجنازة على الأسقف الراحل في بيان لاحق.

وولد الأنبا لوكاس، يوم 5 نوفمبر عام 1949، وترهبن بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، في 23 مارس 1977، وسيم أسقفًا يوم عيد العنصرة في 22 يونيو 1986.

القس رفعت فكري يعزي البابا في وفاة الأنبا لوكاس

وأرسل القس رفعت فكري سعيد الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط ورئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي، برقية تعزية للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قال فيها: «أتقدم إلى غبطتكم وللكنيسة القبطية الأرثوذكسية بخالص التعزيات القلبية لنياحة الحبر الجليل نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب، طالبين تعزيات الروح القدس لغبطتكم وللكنيسة».