أحمد فهمي يتسلم جائزة أفضل ممثل نيابة عن آسر ياسين في جمعية الفيلم

حصل الفنان آسر ياسين، على جائزة أفضل ممثل في حفل ختام جمعية الفيلم، عن فيلم «صاحب المقام»، وتسلمها أحمد فهمي، نيابة عنه خلال الحفل، في نسخته الـ47 والـ48، في حضور محمود عبد السميع، رئيس المهرجان.

وقررت لجنة تحكيم «جمعية الفيلم»، برئاسة السيناريست بشير الديك، منح الفنان آسر ياسين، الذي تغيب عن الحضور، جائزة أفضل ممثل، واستلمها بدلا منه أحمد فهمي.

حنان مطاوع تفوز بجائزة أفضل ممثلة

كما حصدت الفنانة حنان مطاوع، جائزة أفضل ممثلة في حفل ختام جمعية الفيلم، عن عمل «يوم وليلة»، وتسلمت الجائزة بنفسها.

وحصد فيلم «يوم وليلة»، 5 جوائز في حفل ختام جمعية الفيلم المقام حاليا، في مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، فحصلت حنان مطاوع على جائزة أفضل ممثلة، ووأفضل مكياج لـ إيهاب محروس وأحمد شوقي، كما حصد جائزة أفضل ملابس لـ ميساء عارف، وأفضل مكساج لـ المهندس أحمد جابر، بينما حصل المنتج الفني للفيلم محمد الشوبري على شهادة تقدير.

كما أن هناك عددا من الجوائز التي تم تسليمها خلال حفل ختام جمعية الفيلم، ومن بينها، شهادة تقدير لـ مدير التصويرأحمد يعقوب، عن فيلم «توأم روحي»، بطولة حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، فضلا عن قرار لجنة تحكيم جمعية الفيلم في حفل الختام منح شهادة تقدير بـ المخرج عماد بهات، عن فيلم «صندوق الدنيا»، لـ رانيا يوسف وفرح يوسف، باسم أبو سمرة.

حفل ختام جمعية الفيلم

ويقام حفل ختام جمعية الفيلم حاليا في مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، ويشهد دورتى الـ47 و الـ 48، برئاسة محمود عبد السميع، رئيس المهرجان، بينما يترأس لجنة التحكيم السيناريست بشير الديك، وعضوية كل من الناقد أسامة عبد الفتاح والكاتبة الصحفية والناقدة السينمائية آمال عثمان، والفنانة بشرى والمخرج تامر محسن والناقد رامي المتولي، والمخرج عادل الأعصر، والمنتج فاروق عبد الخالق والناقد السينمائي مجدي الطيب، ومدير التصوير السينمائي محسن أحمد والمخرج السينمائي محمد أبو سيف والدكتور وليد سيف الكاتب والناقد السينمائي، رئيس قسم السينما بالمعد العالي للنقد الفني.

ويقام مهرجان جمعية الفيلم تحت رئاسة وزارة الثقافة، بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية سنويا، ويقوم أعضاء الجمعية باختيار الأفلام التي تشارك فيه من بين الأفلام المعروضة خلال العام السابق لعقد المهرجان، وهو المهرجان الوحيد الذي تقوم إدارته باختيار الأفلام ولم يتقدم أصحاب الأفلام للمشاركة به.