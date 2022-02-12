تكريم نادية الجندي وحسين فهمي وهاني شنودة في ختام مهرجان جمعية الفيلم

بدأ، منذ قليل، حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم الدورة الـ47 والـ48، بمركز الإبداع في دار الأوبرا المصرية بعد أكثر من أسبوع من عرض الكثير من الأفلام التي ضمت العديد من الندوات، ومنها ندوة فيلم «توأم روحي» التي حضرها مخرج العمل عثمان أبو لبن، وندوة فيلم «حظر تجول» التي حضرها كل من إلهام شاهين وأمير رمسيس، وندوة «صاحب المقام»، التي حضرها مخرج العمل ماندو العدل وغيرها من الندوات.

أبرز حضور حفل الختام

وشهد ختام مهرجان جمعية الفيلم حضور عدد من الفنانين، من بينهم نادية الجندي وإلهام شاهين وحسين فهمي الرئيس الشرفي للدورتين، والموسيقار تامر كروان وغيرهم من الفنانين وصناع السينما.

وعلى هامش الدورة، جرى تكريم كل من نادية الجندي والموسيقار هاني شنودة والفنان محسن محيي الدين والفنان حسين فهمي والناقدة ماجدة موريس ومدير التصوير سمير فرج، ومن المقرر أن يتم تكريم صناع الأفلام الفائزة.

الأفلام المنافسة في مهرجان جمعية الفيلم

وتنافس في الدورة الـ47 من مهرجان جمعية الفيلم 5 أفلام هي، «يوم وليلة» للمخرج أيمن مكرم، و«صندوق الدنيا» للمخرج عماد البهات، و«صاحب المقام» للمخرج محمد جمال العدل، و«توأم روحي» للمخرج عثمان أبو لبن، وأخيرا فيلم «حظر تجول» للمخرج أمير رمسيس.

أما الدورة الـ 48 من المهرجان يتنافس فيها 7 أفلام هي، «وقفة رجالة» للمخرج احمد الجندي، و«العارف» لأحمد علاء الديب، و«الإنس والنمس» للمخرج شريف عرفة، و«موسى» للمخرج بيتر ميمي، و«200 جنيه» للمخرج محمد أمين، و«برا المنهج» لعمرو سلامة، و «أبو صدام» لنادين خان، وأخيرا يتنافس فيلم «قابل للكسر» على فرعي العمل الأول للمخرج أحمد رشوان، والتمثيل لحنان مطاوع.