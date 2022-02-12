نجوم «حظر تجول» يتسلمون 12 جائزة في ختام مهرجان جمعية الفيلم

تسلم نجوم فيلم حظر تجول للمخرج أمير رمسيس، 12 جائزة عن الدورتين 47 و48 من مهرجان جمعية الفيلم، المقام حاليا في مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، بعدما حصد الفيلم نصيب الأسد في الجوائز بين الأفلام المصرية الخمسة التي عرضت عام 2020، من بين 24 فيلما مصريا عرضت ما بين دور العرض والمنصات.

وتسلمت إلهام شاهين، جائزة أفضل ممثلة عن دورها بفيلم «حظر تجول»، كما حضرت أمينة خليل، لتسلم جائزة عن دورها في فيلم «صاحب المقام»، وحضر أحمد فهمي، الذي تسلم جائزة عن دوره في فيلم «العارف»، كما تسلم أيضا تكريم آسر ياسين، الذي غاب نتيجة تصوير مسلسله الجديد، وتسلم الجائزة بدلا منه أحمد فهمي، كما غابت حنان مطاوع، عن استلام الجائزة.

تكريم نادية الجندي وحسين فهمي

وشهد الحفل الختامي للمهرجان تكريم العديد من الفنانين من بينهم نادية الجندي، حسين فهمي، هاني شنودة وغيرهم من الفنانين الذي جرى تكريمهم عن مشوارهم الفني الكبير.

تكريم أسماء نجوم الفن الراحلين في 2020 و2021

كما عرض المهرجان في حفله الختامي لمسة وفاء للفنانين الراحلين عن عالمنا في عامي 2020 و2021، ومن بينهم سهير البابلي، عزت العلايلي، عادل هاشم، هادي الجيار، كوثر هيكل، نادية العراقية، سحر كامل، يوسف شعبان، مها أبو عوف، نادية لطفي، المنتجة مي مسحال، عايدة كامل، رجاء الجداوي، المنتصر بالله، حسن حسني، جورج سيدهم، شويكار، علي عبدالرحيم، إبراهيم نصر، سناء شافع، محمود جمعة، محمود مسعود، نادية رفيق، سمير الإسكندراني، فايق عزب، محمود رضا، ماجدة الصباحي، محمود ياسين، والمخرج حاتم علي وآخرهم الفنان جرير منصور الذي رحل عن عالمنا منذ أيام هو والمخرج جلال الشرقاوي وأحمد يحيى والفنانة عايدة عبدالعزيز.