وزير السياحة يجتمع بمستثمري جنوب سيناء استعدادا لاستضافة قمة المناخ

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعاً موسعاً مساء اليوم، مع مجموعة من المستثمرين السياحيين، لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات السياحية في مدينة شرم الشيخ، لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ27 لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP 27»، بحضور رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء.

واستهل «العناني» الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استثمار هذا المؤتمر بما يسهم في دفع صناعة السياحة في مصر، وتحويل قطاع السياحة المصري إلى «الأخضر» من أجل تحقيق الاستدامة السياحية، واصفاً المؤتمر بأنه بمثابة أكبر حملة دعائية لمدينة شرم الشيخ وللسياحة المصرية ككل.

وخلال الاجتماع، جرت مناقشة سبل التيسير على المشروعات السياحية المتعثرة في المدينة للانتهاء منها قبل انعقاد المؤتمر في إطار العمل على رفع الطاقة الفندقية بالمدينة.

بحث الاستفادة من مبادرات البنك المركزي لتحول المنشآت الفندقية إلى «الأخضر»

كما جرى بحث إمكانية ومدى الاستفادة من مبادرات البنك المركزي المصري لدعم القطاع السياحي في عملية تحول المنشآت الفندقية إلى «الأخضر»، وكذلك لرفع كفاءة خدمة الإنترنت بها لتكون خدمة فائقة السرعة، خاضة أنه سيكون أحد المعايير الخاصة بتصنيف المنشآت الفندقية.

محطات تموين السيارات بالطاقة الصديقة للبيئة داخل شرم الشيخ

كما تطرق الاجتماع الى الحديث عن أهمية وضع تصور متكامل لتوفير محطات تموين السيارات بالطاقة الصديقة للبيئة داخل شرم الشيخ.

وفى نهاية الاجتماع، جرى الاتفاق على عقد اجتماعات تنسيقية بصفة دورية لمتابعة مستجدات الأعمال بهذا الشأن.