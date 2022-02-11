المنشآت الفندقية: زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر الشهر المقبل

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم ستبدأ فى الارتفاع بداية من شهر مارس المقبل، لافتا إلى أن الحركة التى استقبلتها مصر من الخارج منذ بداية العام الجاري وحتى الآن «متوسطة»، وتابع: «لا توجد حجوزات جديدة حاليا، وجميع الأفواج السياحية الموجودة بالمدن السياحية المصرية في الوقت الحالي هي التي تعاقدت عليها الشركات والفنادق السياحية خلال الشهور الماضية».

إجازات أعياد الربيع ترفع نسب إشغال الفنادق خلال أبريل

وأضاف «عاقل» لـ«الوطن» أن شهر أبريل المقبل سيشهد أيضا تواجد أعداد كبيرة من السياح، نظرا لوجود إجازات أعياد الربيع «الإيستر»، التي يحرص آلاف السياح من مختلف الدول الأوربية على قضائها بمصر، مشيرا إلى أن الحركة ستبدأ فى الزيادة المطردة خلال الشهور المقبلة لتصل إلى ذروتها خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وأوضح «عاقل» أن إجازات منتصف العام الدراسي رفعت من نسب إشغال فنادق المدن السياحية حاليا، موضحا أنه بالرغم من العروض التحفيزية والتخفيضات التي قدمتها فنادق شرم الشيخ والغردقة لجذب المواطن المصري لزيارتها خلال تلك الإجازات، إلا أن فنادق الأقصر وأسوان، خاصة الفنادق العائمة، كانت الأكثر إشغالا خلال تلك الفترة، مرجعا ذلك إلى أن حالة الطقس بمدن الصعيد حاليا أفضل من نظيرتها بالمدن الأخرى، لاسيما فى ظل موجة البرد والصقيع الموجودة حاليا.

الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن الغرفة نبهت على كافة فنادق الجمهورية بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والاشتراطات الصحية الخاصة بمنع انتشار فيروس «كورونا»، خاصة مع الارتفاع الكبير فى نسب الإصابات بمتحور «أوميكرون»، أحد متحورات فيروس «كورونا»، وتابع: «الفنادق نبهت على العاملين بها، ممن يعانون من نزلات البرد، بالمكوث في البيت وإجراء كافة الفحوصات التي تثبت عدم إصابتهم بالفيروس قبل أن يعودوا إلى العمل مجددا، مع حصولهم على إجازة حال إصابتهم بالمرض، وخلال فترة تلقي العلاج».