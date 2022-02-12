تعاون مصري - بريطاني لتعميق الإنتاج المحلي في «سك العملة»

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين الذين يتمتعون بخبرات كبيرة فى مجال سك العملات المعدنية المتداولة والتذكارية؛ بما يُسهم فى توطين الخبرات العالمية المتميزة، وتعميق الإنتاج المحلى، وتطوير القدرات البشرية، والتوسع فى استخدام الحلول التقنية والتكنولوجية، على نحو يتسق مع ما تنتهجه الحكومة من سياسة داعمة للصناعة الوطنية، ومحفزة للنشاط الاقتصادى.

وأضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلى مصلحة سك العملة البريطانية، بحضور السفير البريطانى بالقاهرة جاريث بايلى: «نتطلع إلى تعميق التعاون المشترك فى مجال سك العملة الذى يمتد لسنوات؛ لتعظيم الاستفادة من إمكانات مصلحة الخزانة وسك العملة المصرية، التى تُعد واحدة من مصلحتين فقط على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط المتخصصة فى سك العملات، لتغطية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية بجودة عالية».

واستعرض اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إمكانات المصلحة وخطة التطوير للتوسع فى الإنتاج وتعميق المكون المحلى، وضمان جودة الأعمال، لافتاً إلى أن اللقاء شهد التباحث حول مشروع إنتاج العملات المعدنية بمكونات محلية من خلال مصنع أو خط إنتاج فى محور قناة السويس؛ بهدف ضخ استثمارات جديدة، ثم التصدير لأفريقيا، والشرق الأوسط.

وقال الدكتور شريف حازم، مستشار الوزير للشئون الهندسية، إن الجانب البريطانى عرض بدائل للتعاون التقنى والفنى لتطوير خطوط الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية لتغطية الأسواق المحلية والإقليمية، موضحاً أنه تم تسليط الضوء على المزايا النسبية للاستثمار فى مصر من حيث الموقع الجغرافى، وتوافر العمالة المؤهلة، والطاقة اللازمة للإنتاج، والاتفاقيات التجارية التى تضمن نفاذ المنتجات المصنعة بمصر إلى الأسواق المجاورة.