مسؤول سوري: استنفار حكومي لمعرفة خاطفي الطفل فواز القطيفان

كشف أحمد سويدان عضو مجلس الشعب السوري، اليوم، تفاصيل الإفراج عن الطفل السورى فواز القطيفان، الذي جرى اختطافه قبل 3 أشهر، موضحا أن الخاطفين تواصلوا مع أهل الطفل عبر برنامج التليجرام عبر خط اتصال لبناني، مشيرا إلى أن ذلك صعب من محاولات الجهات الأمنية القبض على الخاطفين ومعرفة مكان فواز.

وأوضح سويدان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بعد دفع أهل الطفل فواز الفدية كاملة، التي بلغت 500 مليون ليرة سورية، حول الخاطفين مكان الطفل فواز القطيفان إلى منطقة سرمدة بإدلب.

تفاصيل الإفراج عن الطفل السوري فواز القطيفان

وتابع سويدان، أنه جرى الإفراج عن الطفل فواز القطيفان عبر دراجة نارية، منوها بأن الجهات الأمنية تتابع الخاطفين عبر الأرقام الذين تواصلوا من خلالها مع أسرة الطفل فواز القطيفان.

وأشار سويدان، إلى أن هناك استنفارا داخل الحكومة السورية لمعرفة الخاطفين، لافتا إلى أن الأمر لا يخلو من بعض الخلايا الإرهابية النائمة بمحافظة درعا.

وينحدر الطفل فواز القطيفان من بلدة أبطع في ريف درعا الأوسط، واختطف في نوفمبر الماضي خلال ذهابه إلى المدرسة مع شقيقته، واعترض طريقه ملثمان يستقلان دراجة نارية، برفقة امرأة، واقتادوه إلى مكان مجهول.

وطالب الخاطفون ذوي الطفل بدفع مبلغ مالي كبير كفدية للإفراج عنه، ويظهر الطفل في الشريط المصور وهو يناشد الخاطفين بعدم ضربه، قائلًا: «عشان الله لا تضربوني».

500 مليون ليرة سورية فدية الطفل فواز

وتبلغ قيمة الفدية 500 مليون ليرة سورية أي نحو 150 ألف دولار أمريكي، مقابل الإفراج عنه، ووفقًا للمصادر، أرسل الخاطفون عدة أشرطة مصورة للطفل وهو يناشد ذويه، في أوقات مختلفة.

ويشار إلى أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، حصل في الرابع من فبراير الجاري، على نسخة من شريط مصور يظهر الطفل فواز قطيفان، 8 سنوات، المختطف منذ 3 أشهر، وهو يتعرض للتعذيب والضرب بشكل وحشي من قبل خاطفيه، للضغط على ذويه وإجبارهم على دفع الفدية.