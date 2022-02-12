«العربية»: الطفل السوري المخطوف فواز القطيفان عاد لأهله وصحته جيدة

أفاد الإعلام السوري، بأن الطفل المخطوف فواز القطيفان عاد لأهله وحالته الصحية جيدة وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وظهرت على الساحة العربية قصة الطفل فواز القطيفان، تزامنا مع قصة الطفل المغربي ريان، الذي سقط في البئر، وجرى خطف الطفل فواز القطيفان قبل 3 أشهر وتحديدا في الثاني من نوفمبر 2021، وهو في طريقه إلى مدرسته.

الطفل فواز قطيفان جرى خطفه قبل 3 أشهر

ووفقا لتصريحات سابقة لعم الطفل فواز قطيفان، أن الطفل اختطف من 4 أشخاص بينهم امرأة، ويستقلون دراجتين ناريتين، منوها بأن عملية الخطف كانت مقصودة، فيما طالب الخاطفون بفدية بحدود 700 مليون ليرة سورية.