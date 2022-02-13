الأهلي: جماهير الإمارات وقفت بجانبنا.. و«كانوا في منتهى الكرم»

قال طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن الأحمر حصل على المركز الثالث في كأس العالم للأندية، للمرة الثانية على التوالي، واستلم الفريق الميداليات، موضحا أن المباراة شهدت تشجيعًا كبيرًا من الجماهير، وكان الاستاد ممتلئ عن بكره أبيه، موضحا: «الجماهير كانت مالية الاستاد في مباراة الأهلي، والجماهير الإماراتية كانوا بيشجعوا الأهلي، وقدموا كل الدعم وكرم الضيافة، وكنا واثقين في لاعبيتنا لأنهم رجالة، وعايزين يعملوا حاجة».

كنا مطمنين وواثقين في لاعبي النادي الأهلي

وعن توقعه النتيجة بعد فوز الأهلي برباعية مقابل لا شيء، أمام نادي الهلال السعودي، أضاف «قنديل»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة «أون»: «كنا مطمنين وواثقين في لاعبي النادي الأهلي، ويبقى التوفيق من تدبير ربنا سبحانه وتعالى، وهما كانوا رجالة وده كان واضح في جديتهم من بداية المباراة»، متمنيا أن يكون هناك بطولة كأس عالم للأندية العام المقبل، من أجل تحقيق المركز الأول.

القلق ساورهم بسبب قرب المسافات بين المباريات

وأشار عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى أن القلق ساورهم بسبب قرب المسافات بين المباريات: «كنا قلقانين من مسألة قرب مباريات كأس العالم للأندية، وكأس الأمم الإفريقية، لكن دائما نضع مصر أولا، وكنا قلقانين من غياب الدوليين لكن مجلس إدارة الأهلي قرر أن تكون مصر في المركز الأول، احنا من شهور أبدينا الاعتراض على فكرة التعارض، وهناك ملف كامل يدرسه الأهلي بقيادة محمود الخطيب، وسيقدم للفيفا؛ لأن هناك اعتراضات كثيرة حول نظام نسخة كأس العالم للأندية الحالية».