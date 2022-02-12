لو هتكون برة البيت.. طريقة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال من الموبايل

يعد كأس العالم للأندية 2022، البطولة الكروية التي تنال اهتمام الكثير من عشاق الساحرة المستديرة خلال تلك الفترة، إذ يترقب محبو ناديي تشيلسي وبالميراس تتويج أي منهم ببطولة كأس العالم للأندية في المباراة النهائية، بينما ينتظر مشجعو النادي الأهلي المصري مباراة تحديد المركز الثالث، بين الأهلي المصري والهلال السعودي، والمقرر انطلاقها في تمام الساعة 3 من مساء اليوم السبت الموافق 12 فبراير، ما جعل البحث يزداد عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2022.

ويتزامن هذا التوقيت مع خروج الموظفين من عملهم، ما يجعلهم يبحثون عن طريقة تنزيل تطبيق قناة أبو ظبي الرياضية، لمشاهدة المباراة عبر التطبيق مجانا على الهاتف المحمول، بعد أن أعلنت قناة أبو ظبي الرياضية عن بث مبارايات كأس العالم للأندية عبر التطبيق الخاص بها.

وحرصا من بوابة «الوطن» على توفير ما يحتاج إليه المتابعون والقراء من خدمات للتسهيل عليهم، نرصد من خلال هذا التقرير طريقة تنزيل تطبيق قناة أبو ظبي الرياضية على الهاتف، وهي كالتالي:

طريقة تنزيل تطبيق قناة أبو ظبي الرياضية لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال

- يقوم الراغب في تنزيل تطبيق قناة أبو ظبي لمشاهدة مباراة الأهلي والهلال السعودي، بتحميل التطبيق من هنـــــــــــــا ، وذلك للهواتف التي تعمل بنظام «أندرويد».

- ولراغبي مشاهدة مباراة الأهلي والهلال عبر تطبيق قناة أبو ظبي للهواتف التي تعمل بنظام IOS من هنــــــــــــا.

- ثم يتم الضغط على تثبيت التطبيق حتى يتم تنزيله على الهواتف المحمولة.

- ثم يتم تسجيل الدخول للتطبيق باسم مستخدم جديد، حتى يتمكن المشاهد من مشاهدة المباراة.

وتحرص قناة أبو ظبي على بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية عبر التطبيق الخاص بها، للتسهيل على المشاهدين متابعة المباريات في أي وقت وأي مكان، إذ أنه يعد من أهم التطبيقات الرياضية الذي يمكن متابعة المباريات من خلاله، وهو تابع لشركة أبوظبي للإعلام.