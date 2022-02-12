طارق قنديل: الأهلي يخطط للفوز بكأس العالم للأندية العام المقبل

قال طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن الشعب الإماراتي في قمة سعادته لفوز الأهلي، وقاموا بتشجيعه بشكل مثالي خلال مباريات كأس العالم للأندية، مشيرا إلى أن الأهلي واجه صعوبات كثيرة، ولكن تمكن الفريق من الفوز على الهلال السعودي وتحقيق برونزية المونديال.

قنديل: الأهلي يسعى للفوز بكأس العالم للأندية

وأوضح «قنديل» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن طموح النادي الأهلى مرتفع دائما، كاشفا عن أن المارد الأحمر يخطط للفوز بكأس العالم للأندية العام المقبل، لافتا إلى أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، يقدم الدعم المتواصل للاعبين والجهاز الفني طوال الوقت، وهو ما كان له عظيم الأثر في فوز الفريق.

وأضاف «قنديل» أنه من المقرر أن تعود بعثة النادي الأهلي للقاهرة غدا الأحد، في الواحدة ظهرا، مؤكدا أن الأهلي يسعى لتحقيق المركز الأول تلبية لمطالب جماهيره.

المستكاوي: أداء الأهلي أظهر حب معلق المباراة لمصر

وفي سياق متصل، وجه الناقد الرياضي حسن المستكاوي، التحية والتقدير للمعلق الرياضي الإماراتي عامر عبدالله، على كلماته الطيبة أثناء التعليق على مباراة الأهلي والهلال السعودي بكأس العالم للأندية، مضيفا: «ظهر من المعلق الإماراتي عامر عبدالله، حب حقيقي وعميق لمصر».

وتابع المستكاوي: «النادي الأهلي قدم الشوط الأول بشكل يعتبر أروع وأفضل ما قدمه منذ سنوات، خاصة وأنه يواجه فريقا قويا في قارة آسيا».

وأشار الناقد الرياضي حسن المستكاوي، إلى أن أداء النادي الأهلي الرائع كان أحد أهم الأسباب التي دفعت المعلق الإماراتي للحديث عن مصر وتعبيره عن حبه لها بهذا الشكل.